La modelo Melissa Paredes dejó la actuación hace un par de años luego que protagonizara un ampay con su actual pareja, el bailarín Anthony Aranda, cuando aún estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Este alboroto mediático provocó que la exreina de belleza sea separada de ‘América Hoy’ y no tenga ningún nuevo proyecto en la actuación, a pesar de haber protagonizado una temporada de la teleserie ‘Dos hermanas’ y dos temporadas de ‘Ojitos hechiceros’.

Sin embargo, Michelle Alexander reveló que le ha dado la oportunidad de trabajar nuevamente juntas en una de sus teleseries.

¿En qué producción trabajará Melissa Paredes?

La dueña de ‘Del Barrio Producciones’ reveló que Melissa Paredes volverá a la actuación, participando en uno de los capítulos de la versión peruana de ‘La Rosa de Guadalupe’, llamada ‘Simplemente Milagros’.

“Ha grabado un capítulo de la serie ‘Simplemente Milagros’. Ella protagoniza uno de los episodios. No la he visto, ni he estado con ella, porque esa es una unidad de trabajo que no es la misma de la novela (Luz de Luna)”, aclaró Michelle.

Según dijo, ella no ha tenido oportunidad de hablar ni ver a Paredes, pero el director a cargo de la producción, Aldo Salvini, quedó satisfecho con el trabajo de la exchica reality.

“Él me comentó que lo había hecho muy bien y que había quedado muy contento y satisfecho con la participación de Meli”, agregó.

¿Melissa Paredes protagonizará novela de Michelle Alexander?

Michelle Alexander no descartó tener a Melissa Paredes como protagonista de una nueva producción, tal como la tuvo en dos series en el pasado.

“Yo no tengo nada en contra de ella, ni en contra de nadie. A mí lo que me interesa es el talento y yo la experiencia que he tenido de Melissa como actriz ha sido muy buena”

“Si se da la oportunidad y si hay algún personaje para ella”, expresó para Infobae.

Además, la productora aclaró que esto no sería este año “sino el próximo año o en alguna de mis futuras producciones”.