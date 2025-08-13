El boxeo y el entretenimiento se fusionan una vez más en la Ciudad de México con la llegada de “Supernova Strikers 2025: Orígenes”, un evento que ha generado gran expectación por reunir a influencers, artistas y figuras del espectáculo en una noche de combates y música en vivo. Con el aval del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), esta función busca consolidarse como un espectáculo híbrido donde la emoción del ring se combina con el impacto digital de las redes sociales.

La cita será este fin de semana y promete no solo peleas inéditas entre creadores de contenido, sino también una producción de alto nivel, bajo estrictos protocolos de seguridad y con transmisión multiplataforma. A continuación, te contamos todo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ SUPERNOVA STRIKERS 2025?

El evento se llevará a cabo este domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más importantes de la capital mexicana. La fecha marca una nueva etapa para este formato de boxeo espectáculo, que apunta a conectar con audiencias jóvenes sin dejar de lado la seriedad del deporte.

¿CÓMO VER SUPERNOVA STRIKERS 2025 EN VIVO?

El evento podrá verse en vivo no solo desde el recinto, sino también en salas de Cinépolis y a través de varias plataformas digitales, como Twitch, YouTube, Facebook y TikTok, permitiendo que los fans lo disfruten desde cualquier lugar.

¿CUÁLES SON LAS PELEAS CONFIRMADAS EN SUPERNOVA STRIKERS 2025?

La cartelera principal está encabezada por el esperado combate entre Alana Flores y Gala Montes, dos influencers que han demostrado compromiso y preparación en sus entrenamientos. Además, habrá otras peleas llamativas:

Shelao vs Luis Pride

Mercedes Roa vs Milica

Westcoal vs Mario Bautista

Franco Escamilla vs Escorpión Dorado

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD HABRÁ DURANTE LOS COMBATES?

Aunque se trata de un evento de entretenimiento, la organización ha reforzado las medidas de seguridad gracias al respaldo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Todos los participantes deberán pasar exámenes médicos previos, contar con alta médica obligatoria para subir al ring y regirse por las reglas oficiales del boxeo. Además, las peleas serán conducidas por réferis con experiencia internacional, y estarán bajo la supervisión de la Comisión de Box de la Ciudad de México, según informa la plataforma Ámbito.

¿QUÉ ARTISTAS PARTICIPARÁN EN LOS SHOWS MUSICALES?

Además de los combates, el espectáculo contará con presentaciones de artistas como Christian Nodal, El Alemán, Alan Arrieta, Gabito Ballesteros, Oscar Maydon, Xavi y María Becerra, quienes encenderán el escenario en una noche que promete ser inolvidable.