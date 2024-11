Este martes 5 de noviembre, los ciudadanos estadounidenses deberán acudir a las urnas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde elegirán entre la actual vicepresidenta Kamala Harris (candidata demócrata) y el exmandatario Donald Trump (candidato republicano). Sin embargo, eso no es todo, ya que también escogerán al vicepresidente y a los gobernadores de 13 estados, entre otros puestos importantes. En este sentido, la población se cuestiona sobre los resultados finales debido a la ligera demora que ocurrió en los comicios pasados por diversos factores. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO SE SABRÁN LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ESTADOS UNIDOS?

Según especialistas, estiman que los resultados de estas elecciones presidenciales americanas se puedan conocer la misma noche o unas horas después de los comicios debido a las modificaciones en las políticas estatales y que se esperan que los votos por correos no sean abundantes. De acuerdo con la profesora asociado de derecho en la Universidad Estatal de Michigan, Quinn Yeargain, para el medio News Channel 8, ciertos estados han cambiado su política para procesar las boletas un día previo a las elecciones y se vuelva un proceso más rápido.

Asimismo, la profesional destacó que estados como Pensilvania y Wisconsin podrían experimentar un ligero retraso debido a que no están habilitados para llevar a cabo el proceso de votación hasta el día de la elección (5 de noviembre). Estas entidades podrían ser las que al final definan al próximo presidente que ocupe el sillón presidencial de la Casa Blanca. Como se recuerda, en 2020, Joe Biden obtuvo la victoria en estados clave y aseguró su triunfo por casi un punto, lo que refleja lo reñidas que fueron las elecciones en ese momento y que posiblemente podría ocurrir esta vez.

¿CÓMO SABER DÓNDE VOTAR EN ESTAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ESTADOS UNIDOS?

Luego de que varios ciudadanos estadounidenses sufragaran previamente al día principal de las elecciones presidenciales ya sea de manera anticipada o por correo, varios se preparan para realizarlo este martes 5 de noviembre. Por ello, para acercarte a votar, debes tener en cuenta que tendrás que llevar tu identificación conocido como ID card o el tipo de identificación según las reglas de cada estado americano.

Este 5 de noviembre millones de estadounidenses elegirán a su próximo presidente.

En caso necesites conocer el lugar de votación y el horario, el National Association of Secretaries of State (NASS) puso a disposición su plataforma para que los americanos puedan encontrar toda la información necesaria a través de este LINK. Cuando te encuentres dentro de la página web haz clic en el menú desplegable para elegir tu estado de residencia en la cual te llevará a una página y tendrás que digitar tu dirección.

¿QUÉ DOCUMENTOS DE IDENTIDAD SON VALIDOS PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ESTADOS UNIDOS?

De acuerdo con USAGov, cada estado en Estados Unidos cuenta con sus propias políticas con respecto a los tipos de identificación necesaria para sufragar durante estas elecciones presidenciales. De esta manera, recomiendan a los ciudadanos saber los requisitos esenciales de cada lugar para no tener ningún inconveniente que pueda perjudicar el voto.

En ese contexto, algunos solicitan presentar presentar una fotografía que se encuentra en una licencia de conducir, una identificación estatal o un pasaporte estadounidense, con la administración gubernamental. Mientras que, en otras zonas, permiten identificarse con una tarjeta de registro electoral, un certificado de nacimiento o una tarjeta del Seguro Social.

En el caso que un votante no cuente con la identificación requerida en su estado, en ciertas ocasiones aún puede votar firmando un formulario que confirme su identidad, según la agencia estatal. Además, algunos estados permiten el uso de boletas provisionales, que se guardan por separado hasta que se confirme la elegibilidad del votante. Finalmente, si la persona no presenta la identificación necesaria dentro de un plazo específico, es posible que su voto provisional no sea contabilizado.

¿CUÁL ES LA ÚLTIMA FECHA PARA VOTATR POR CORREO EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ESTADOS UNIDOS?

Después de la pandemia de COVID, la mayoría de los estados comenzaron a permitir el envío de boletas por correo, aunque las fechas límite para su recepción varían bastante. Por ejemplo, Missouri exige que todas las boletas por correo se reciban antes del cierre de las urnas el día de las elecciones. En cambio, estados como Maryland permiten la recepción de boletas hasta el día de las elecciones e incluso después, siempre que tengan un matasellos con fecha anterior al 5 de noviembre. De igual modo, te presentamos la plataforma oficial para que consultar las reglas de acuerdo al estado o territorio (ENLACE).