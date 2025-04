En las últimas hora, una noticia ha conmocionado a la industria del entretenimiento en México, ya que el reconocido productor de televisión, Memo del Bosque, ha fallecido a causa de complicaciones de salud derivadas de una enfermedad agresiva con la que estuvo batallando durante muchos años. Esta lamentable noticia fue anunciada a través de las redes sociales, lo que ha generado un sinfín de reacciones entre sus seguidores, quienes se vieron sorprendidos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

MEMO DEL BOSQUE, RECONOCIDO PRODUCTOR MEXICANO MURIÓ A LOS 62 AÑOS

Esta mañana del lunes 7 de abril, Guillermo del Bosque, popular por formar parte de Televisa, falleció debido a la terrible enfermedad del cáncer que estuvo luchando desde el 2017 cuando fue diagnosticado. A través del Instagram oficial del famoso productor de “Nosotros los Guapos” y “100 mexicanos dijeron”, lanzaron un sentido comunicado que fue redactado en primera persona y firmado por del Bosque, en la que menciona lo que padecía desde hace años y agradeciendo a todos sus seres queridos que siempre estuvieron en sus peores momentos.

El reconocido productor de televisión, Memo del Bosque, ha fallecido a causa del cáncer al sistema linfático. Foto: Instagram

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias a todos mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor. Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno”, se lee en la misiva.

¿DE QUÉ MURIÓ MEMO DEL BOSQUE?

Como se recuerda, en 2017, Memo del Bosque fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, es decir, con cáncer en el sistema linfático. Sin embargo, dos años después, se sometió a un trasplante de médula ósea y desde entonces continuó con un tratamiento constante. En marzo de este año, tuvo complicaciones de salud que lo mantuvieron internado en un centro de salud en Texas durante varias semanas. “Le digo: ‘¿dónde está el tumor, doctor?‘, y me dice: ‘aquí están todos’. Te imaginas que es un tumor (...) y de repente son 22 o 23”, dijo a ‘De primera mano’ hace unos años.

¿QUIÉN FUE MEMO DEL BOSQUE?

De acuerdo con El Financiero, Guillermo ‘Memo’ Del Bosque fue un reconocido productor de televisión mexicano, famoso por su trabajo en Televisa y su influencia en el mundo del entretenimiento durante más de 30 años. Uno de sus primeros proyectos fue en Telehit, un canal de música y entretenimiento que se convirtió en un ícono para la juventud mexicana. Tras unos años, se destacó por exitosas producciones como “100 mexicanos dijeron” y “La jaula”. Además, Memo Del Bosque fue conocido por sus relaciones con diversas figuras del entretenimiento, destacando su romance con la conductora Mónica Noguera. Aunque, estuvo casado con Vica Andrade, con quien tuvo tres hijos: Luca, Luna y Coral.