“The Good Doctor” es una serie norteamericana que sigue la historia de Shaun Murphy, un doctor que padece el síndrome de Savant y que sorprende en el hospital donde labora con sus habilidades especiales; sin embargo, posee poca capacidad para establecer relaciones con terceros, lo cual será un problema que deberá afrontar todos los días.

Recientemente se estrenó la segunda parte de la sexta temporada de la serie en Prime Video, y si bien en la nueva tanda de episodios la tensión está puesta principalmente en la relación amorosa entre Shaun Murphy y su esposa Leah, su final de temporada reveló que el doctor Marcus Andrews se despedirá de la serie.

“The Good Doctor” dio a conocer a muchos actores que interpretaron a médicos en la ficción, siendo uno de ellos el doctor Marcus Andrews, quien en un principio no era uno de los favoritos pero se fue ganando el cariño del público.

El personaje de Andrews era interpretado por Hill Harper, reconocida estrella que había participado de producciones como “ER”, “Covert Affairs” y “CSI Nueva York”, interpretando en este último al médico forense e investigador de escenas del crimen, Sheldon Hawkes.

Dicho esto, a continuación te contamos cómo se despidió el personaje de Marcus Andrews de la serie y cuál fue el motivo.

¿CÓMO SE DESPIDE EL DR. MARCUS ANDREWS DE “THE GOOD DOCTOR”?

Según se vio en el capítulo final de la sexta temporada, el Dr. Marcus Andrews, interpretado por Hill Harper, tomó la decisión de renunciar a su cargo de presidente del Hospital San Jose ST. Bonaventure, según recoge la plataforma Vader.

Hill Harper era uno de los tres personajes más recurrentes en la serie original que hasta el momento se mantenían en el elenco. Los otros dos son Freddie Highmore (Dr. Shaun Murphy) y Richard Schiff (Dr. Aaron Glassman).

¿POR QUÉ SE RETIRA EL PERSONAJE DE “THE GOOD DOCTOR”?

Hace más de un mes se reveló que Hill Harper, el intérprete de Marcus Andrews, se postulará en las próximas elecciones políticas para representar al estado de Michigan en el Senado de los Estados Unidos. El actor competirá contra Elissa Slotkin, una representante demócrata. Ambos se enfrentarán en la próxima campaña política para suceder a la senadora saliente Debbie Stabenow.

Con esta información, se confirmó que el actor decidió no regresar para la temporada 7 de “The Good Doctor”. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si el actor saldrá de la serie de manera definitiva o podría volver en futuro tras su paso por la política.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE DE HILL HARPER PARA DIRIGIRSE A SUS SEGUIDORES?

Mediante un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram, Hill Harper enumera los logros que siente que le servirá como preparación para lo que será el trabajo como Senador de Michigan, como también fundar una fundación sin fines de lucro. Además, uno de sus objetivos mencionados es vencer al cáncer y hablar en el panel sobre el cáncer que prepara el expresidente Barack Obama, figura con la cual acostumbraba a jugar al básquet.

“Parece que el mundo en el que estás creciendo no está mejorando. Es más divisivo y más peligroso. Cuando me dijiste que tenías miedo de ir a la escuela por los tiroteos, esa no es libertad. Nuestra economía funciona para los más ricos, mientras que los más vulnerables tienen que trabajar aún más que nunca para mantenerse al día. Eso no es libertad. En el centro de gran parte de esto hay demasiados políticos en el cargo a los que realmente no les importa la gente”, expresó Harper en un vídeo, dónde además destaca que su mayor logro fue adoptar a su hijo, quien lo inspira a salir adelante y postular en busca de este importante cargo.