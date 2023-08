Como es usual todos los inicios de mes, Mhoni Vidente ha dado a conocer el horóscopo mensual para todos los signos del zodiaco. Mediante su canal de YouTube, la famosa astróloga y tarotista cubana cuenta qué deparan los Astros para las siguientes semanas, los números mágicos, los días clave, los colores del mes y el Arcángel que nos acompañará.

HORÓSCOPO DE MHONI VIDENTE PARA EL MES DE AGOSTO

1. Aries: Este mes, lo que pidan se les va a dar. Será un tiempo de viajes, de conocer gente importante y de tener estabilidad emocional. Es momento de levantarse, de crecer aún más, de tener nuevos ingresos e, incluso, hasta de trabajar en dos lugares. Los domina la fuerza solar: salgan a caminar, muévanse, corten lo negativo, remodelen, arreglen la casa. Mes de crecimiento y de desenvolverse más en lo cultural. Quítense lastres o energías negativas de amores del pasado o amistades tóxicas que no los dejan avanzar. Cambios radicales. Dos golpes de suerte en el mes. Alejen pensamientos negativos que no los dejan ser; olviden traiciones y avancen. Crean más en ustedes para tener más cosas positivas.

Carta del mes: El Mago. Color: Rojo y Naranja. Números de la suerte: 13 y 23. Arcángel: Uriel los ayudará en todas las formas durante todo el mes.

2. Tauro: Agosto será un mes fundamental en temas de familia y hogar. Tiempo de construir un patrimonio y empezar a crecer. Días para cuidar a los seres queridos, protegerlos y no pelearse con ellos. Mes de retos laborales, cambios en el trabajo y de empezar a estudiar nuevamente. Los buscan amores del pasado, pero eso ya no sirve: avancen. Muchos cambios positivos y movimiento. Dos golpes de suerte. Sean más ambiciosos, no se detengan; sean más materialistas y compren cosas buenas para sentir que progresan. Busquen la verdad interior y no dejen que les mientan. Cuidado con tropiezos, caídas y accidentes.

Carta del mes: La Torre. Color: Blanco y Naranja. Números de la suerte: 15 y 22. Arcángel: Metatrón, el Arcángel de la sabiduría y la fuerza.

3. Géminis: Mes de abundancia, estabilidad y crecimiento. Les pagan lo que les debían; les llega el dinero que les faltaba para empezar a crecer. Recompensa económica. Tres golpes de suerte. Quítense sentimientos de venganza que no les permiten avanzar. Viajes de trabajo y placer.

Carta del mes: As de Oros. Color: Azul intenso y Verde. Números de la suerte: 07 y 14. Arcángel: Miguel. Los ayuda a sacarse ataduras, el mal de ojo y las envidias.

4. Cáncer: Dinero, abundancia y suerte en juegos de azar. Este mes tendrán tres golpes de suerte. Comenzarán a viajar más seguido. Propuesta de cambio de trabajo, ciudad o país: acéptenla que saldrá muy bien. Los busca un socio para iniciar un negocio que les traerá un dinero extra. Reinvéntense. Felicidad total. Mejoren hábitos y sigan estudiando, así estarán preparados para los cambios radicales que se vienen en cuestiones laborales; les ofrecen un puesto mejor. No confíen en nadie y, especialmente, desconfíen de quienes se les acercan así evitarán decepciones.

Carta del mes: El Loco. Color: Amarillo y Rojo. Números de la suerte: 08 y 19. Arcángel: Anael. A él hay que pedirle protección divina, pareja estable y gente positiva a nuestro alrededor.

5. Leo: Mes de energía positiva; de reinventarse; de sacar afuera una energía fuerte para empezar a dominar lo que los rodea. Van a llegar lejos y consiguen el puesto que desean. Brillarán. Tendrán éxito en todo. Aléjense de personas negativas que los quieren dañar. Concéntrense en ustedes. Cuatro golpes de suerte. Tiempo de cambiar de casa, de irse a vivir solos y de empezar a madurar para entender que necesitan estar mejor.

Carta del mes: El Emperador. Color: Azul fuerte y Rojo. Números de la suerte: 10 y 11. Arcángel: Gabriel. Pídanle estabilidad laboral, sentimental y progreso.

6. Virgo: Mes de brillar y de realizarse económicamente y como persona. Aléjense de chismes y malos comentarios que no les aportan nada. Sanen cuerpo, mente y espíritu. Purificación. Controlen sus celos y su carácter para evitar pleitos. Reconocimiento; se darán a notar y comenzarán a progresar en lo laboral. Compras importantes. Controlen vicios.

Carta del mes: El Sol. Color: Verde y Amarillo. Números de la suerte: 03 y 21. Arcángel: Uriel. Les dará confianza, protección y los ayudará a estar bien y crecer económicamente.

7. Libra: Agosto será un mes de mucho trabajo, de estrés y de sacar adelante problemas que venían arrastrando. Pónganse al día en cuestiones laborales. Vuelvan a estudiar. Resuelven problemas legales. Manténganse saludables Oportunidades y realización de sueños. Conocen amores nuevos y compatibles. Viaje. Cuidado con personas cercanas, no cuenten tanto sobre ustedes que los pueden traicionar: sean más discretos. No rueguen amor, sigan adelante cada uno con su camino y en paz.

Carta del mes: El Juicio. Color: Amarillo y Rojo. Números de la suerte: 05 y 29. Arcángel: Rafael; el Arcángel de la sanación y la purificación del cuerpo, la mente y el espíritu.

8. Escorpio: Poder, fuerza y determinación. Mes con oportunidades para crecer: no las desaprovechen. Reciben dinero extra que no esperaban. Alegría. Quítense personas tóxicas de su alrededor y el mal de ojos. Mejoren hábitos. Viajes placenteros. Dos golpes de suerte. Visualicen y ambicionen lo que desean y quieren, así lo alcanzarán. No hablen tanto de sus proyectos ya que eso genera envidias; mejor pónganse en marcha directamente. Construyan su patrimonio.

Carta del mes: As de Bastos. Color: Naranja y Verde. Números de la suerte: 01 y 25. Arcángel: Gabriel. Les enviará los mensajes necesarios y la bendición para progresar.

9. Sagitario: Mes de brillar y hacerse notar. Están hechos para el éxito y el triunfo. Todo se les dará. Los invitan a viajar. Arreglan papeles atrasados. Cambios positivos en lo personal. Liberación hacia lo positivo; aléjense de las malas amistades y de la gente que no los deja crecer. Paguen deudas.

Carta del mes: La Estrella. Color: Azul intenso y Naranja. Números de la suerte: 17 y 39. Arcángel: Metatrón. Es el Arcángel del dinero, el progreso, el arte y la comunicación; les otorgará sabiduría al tomar decisiones o resolver problemas.

10. Capricornio: Viajes, cambios y progresos en estudios y trabajo. Protéjanse, no confíen en nadie. Corten las energías negativas que cargan con agua bendita, un limón verde en la cartera o algo de plata. Cuídense de vicios y malas amistades que están sólo por interés. Mejoren sus hábitos y reinvéntense para crecer. Tres golpes de suerte.

Carta del mes: El Mundo. Color: Azul fuerte y amarillo. Números de la suerte: 4 y 30. Arcángel: Uriel. Dinero, abundancia y corte de lo negativo.

11. Acuario: No se detengan y avancen sin miedo. Será un mes fundamental para salir, viajar y disfrutar. Los rituales para quitar todo lo negativo que arrastran les funcionarán. Dos golpes de suerte en el mes. Pagan una deuda del pasado. Sigan haciendo deporte, eso les permitirá mantenerse sanos y fuertes.

Carta del mes: El Carro. Color: Blanco y Naranja. Números de la suerte: 06 y 24. Arcángel: Miguel. Transformación positiva que se les dará.

12. Piscis: Mes para estar arriba. Estabilidad económica, laboral y progreso en general. Sanación y alejamiento de envidias. Lo que quieran hacer, háganlo: les funcionará con doble suerte rápida. Tres golpes de suerte. Avance económico. Salgan del pensamiento de mediocridad, del no puedo o del no lo merezco: sí pueden, sí lo merecen, sí son perfectos.