Cada vez falta menos para que la fiesta más grande del fútbol rompa fuegos de manera oficial, y mediante una FIFA presidida por Gianni Infantino, cuya organización determina también la participación de miles de voluntarios provenientes de diversas partes del planeta. De esta forma el Mundial 2026 que pasará a disputarse entre los 3 países de América del Norte, se presenta como la gran chance de experimentar muy de cerca cada compromiso protagonizado por las mejores selecciones a nivel global, y brindando ese apoyo requerido tras la apertura de inscripciones que contempla el cumplimiento de hasta 6 requisitos puntuales.
Un nueva edición del certamen que unifica naciones, y genera gran expectativa cada 4 años, volverá a disputarse tras el título de Argentina en Qatar 2022, y ahora teniendo a más de 60 mil personas mayores de edad, realizando diversas funciones para alcanzar el éxito proyectado.
El 11 de agosto, y mediante redes sociales, Gianni Infantino dio a conocer que a partir de dicha fecha, quedan abiertas las inscripciones para el Programa de Voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y así también determinados los requisitos que solicita el máximo ente rector del fútbol con la finalidad de recibir apoyo en 23 áreas funcionales.
Según precisa la información compartida de manera oficial, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes 6 requisitos básicos que implican desde contar con disponibilidad para acogerse a horario puntual hasta hablar ciertos idiomas:
1- DISPONIBILIDAD
- Participar en hasta 8 turnos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.
2- EDAD
- La edad mínima requerida debe ascender a los 18 años al momento de enviar la solicitud.
3- CONDICIONES
- Cumplir con los requisitos migratorios del país anfitrión (Estados Unidos, Canadá o México).
4- IDIOMA
- Para México, inglés y español son deseables.
5- TEAM TRYOUTS Y CAPACITACIÓN
- Asistir a pruebas y asimismo completar el proceso a cargo del equipo de coordinación de la FIFA.
6- VERIFICACIÓN
- Acceder y superar con éxito la verificación de antecedentes.
Con respecto a esta búsqueda promovida por la FIFA con miras al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Norteamérica, resulta importante destacar que las solicitudes podrán enviarse mediante link compartido líneas arriba, hasta el mes de setiembre 2025, teniendo cada voluntario inscrito la posibilidad de escoger el país y la sede donde desea brindar apoyo en las 23 áreas funcionales habilitadas, “tanto en sedes oficiales como no oficiales, incluidos estadios, instalaciones de entrenamiento, aeropuertos y hoteles, entre otros espacios”.
LAS VENTAJAS QUE OBTIENE CADA VOLUNTARIO PARTICIPANTE EN COPA DEL MUNDO 2026, SEGÚN LA FIFA
- Uniforme exclusivo
- Artículos exclusivos de reconocimiento
- Alimento y bebidas durante turnos
- Certificado que acredita participación
- Oportunidades de aprendizaje basadas en competencias