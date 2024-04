Este 1 de abril se hizo público a través de la señal de JTBC, específicamente en el programa Crime Chief, una denuncia bajo los cargos de violencia escolar y acoso contra la actriz Song Ha Yoon, recordada por su emblemático papel de villana en el k-drama “ Marry my husband ” o “Cásate con mi esposo”, producción exitosa protagonizada por los actores Park Min Young y Na In Woo.

Las acusaciones datan de una supuesta agresión ocurrida hace 20 años. En el programa se mostró una foto de la actriz cubriendo su rostro y llamándola “Sra. S”, tras el anuncio de la noticia distintos cibernautas dieron con la similitud de la foto y pudieron revelar que se trataba de la actriz Song Ha Yoon. En las siguientes líneas te contamos más al respecto.

¿Qué indica la denuncia pública de acoso escolar contra la actriz?

Como indicamos la denuncia se hizo pública a través del medio JTBC, donde no revelaron el nombre oficial de la supuesta agresora y la catalogaron como una famosa actriz a la que llamaremos “Sra. S”. De acuerdo al testimonio de la denunciante, los cargos serían de violencia escolar y acoso, según la declaración de la víctima la actriz la habría agredido físicamente abofeteándola por 90 minutos cuando eran estudiantes hace 20 años atrás.

Agencia de Song Ha Yoon se pronuncia sobre las acusaciones de violencia escolar

Tras las declaraciones de la víctima, la agencia King Kong by Starship desmintió las acusaciones de acoso escolar y violencia. Lo indicado al medio Daily Mail fue que la actriz fue trasladada de su escuela anterior por problemas de conducta pero no está relacionada a cargos de violencia escolar o bullying.

Luego de una tormenta mediática en redes, la agencia se pronunció oficialmente con un comunicado:

“Hola. Somos King Kong by Starship

Queremos transmitir nuestra postura respecto a la información que se dio sobre la actriz Song Ha Yoon.

Reconocemos la gravedad de la acusación y para confirmar los hechos tras recibir el informe inicial, llamamos al informante y solicitamos una reunión a través de una aplicación de mensajería para confirmar la verdad de lo declarado, sin embargo la denunciante se negó. También solicitamos una llamada pero no recibimos respuesta.

Tras comprobar la verdad con la actriz respecto a las acusaciones del informante, hemos confirmado que todo lo declarado no es cierto y que la denunciante es una persona desconocida para Song Ha Yoon.

Las afirmaciones de una sola parte de este asunto solo apoya la difusión de especulaciones y presunciones indiscriminadas. Le pedimos encarecidamente que se abstengan de publicar informes especulativos y verdades no confirmadas.

Gracias”

¿Qué dijo Song Ha Yoon sobre los supuestos cargos?

La actriz no se ha pronunciado al respecto, al momento solo su agencia ha desmentido las acusaciones de violencia escolar. De ser la denuncia realizada, las autoridades harán las investigaciones respectivas y verificarán la veracidad de lo declarado. Hasta el cierre de la nota no se conoce más detalles del caso que ha causado revuelo en redes debido a la similitud que puede llegar a tener la realidad con la ficción. Sin embargo, es importante recalcar que las declaraciones no han sido corroboradas y siguen considerándose especulaciones.

Song Ha Yoon alcanzó el reconocimiento mundial tras su papel en el k-drama Marry my husband en el que personifica a Jung Su Min, la mejor amiga de la protagonista quien la humilla constantemente, traiciona y termina siendo cómplice de su trágica muerte.