Si tienes un vehículo que conduces frecuentemente, es importante que tengas actualizado su certificado de inspección técnica vehicular. Este documento emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), garantiza que tu unidad de transporte se encuentre en óptimas condiciones para circular por la vía pública sin representar un peligro para ti y la sociedad.

Conducir un automóvil que no haya pasado por esta inspección puede ser sumamente peligroso, ya que al no saberse si se encuentra en condiciones se podría ocasionar un accidente por falla del vehículo. Además, no tener este tipo de documentación al día también puede acarrear sanciones muy graves.

Según lo que señala el Reglamento Nacional de Tránsito, al no contar con la revisión técnica al día la autoridad de tránsito podría imponerte una falta M27. Esta implica que deberás pagar una multa de S/2.200 y tu vehículo deberá ser internado En el depósito, además de incluir un castigo de 50 puntos negativos en tu récord de conductor.

Cabe resaltar que si manejas un vehículo que tenga el sistema de dirección, frenos, suspensión, luces o sistema eléctrico en mal estado te pueden poner la falta M09. Está consiste en una multa de S/1.056, la remoción del vehículo y un castigo de 60 puntos negativos en tu récord de conductor.

La inspección técnica de tu vehículo es un método de prevención obligatoria ante la posibilidad de sufrir accidentes de tránsito producto d Euán falla en el automóvil. Para poder pasar por este examen deberás acudir a un centro de inspección técnica vehicular (CITV) vehicular autorizado por el MTC.

Encuentra el CITV de tu preferencia en este enlace: https://rec.mtc.gob.pe/AutorizaEntiComplementarias/ArCITVConfiguracion

¿Cómo es el proceso de inspección técnica?

Recuerda que cuando vayas a pasar por el proceso de inspección, los especialistas harán un proceso que consta de tres etapas que se presentan en el siguiente orden:

1. Registro y verificación documentaria

Para esta etapa deberás tener lista tu tarjeta de propiedad o tarjeta de identificación vehicular, el certificado del SOAT o del Certificado Contra Accidentes de Tránsito (CAT). Estos documentos serán solicitados por el personal del CITV.

También deberás presentar tu certificado de inspección técnica vehicular previo, excepto que que sea la primera vez que estás pasando por este examen.

Solo si tu vehículo estuviera habilitado para el servicio de transporte terrestre, se te solicitará el certificado de habilitación vehicular o documento de formalización del vehículo, dependiendo de la modalidad del servicio que estes prestando.

En cambio, si tu vehículo es una unidad considerada especial, tendrías que presentar las autorizaciones o permisos especiales de circulación que correspondan.

2. Inspección visual

En esta segunda etapa, los especialistas del CITV inspeccionarán el estado de la carroseriacarrocería, espejos y parabrisas. También revisarán la instalación de láminas retroreflectivas, parachoques o dispositivos antiempotramiento.

Otros elementos que revisarán será el chasis, las vigas principales del carro, las ruedas, los sistemas de dirección, frenos, suspensión y amortiguación del vehículo.

3. Inspección mecánica

En la última etapa de la inspección, el personal del CITV revisará que los sistemas de luces, dirección, frenos y suspensión funcionen de forma óptima. Igualmente, inspeccionarán los niveles de emisión sonora y de gases de la unidad.

Luego de pasara por estas tres etapas, si tu vehículo aprueba la revisión realizada en el CITV, se te deberá entregar un certificado de inspección técnica vehicular para el nuevo periodo.

