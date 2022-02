Tras el cierre de las tiendas digitales de Nintendo 3DS y Wii U en algunos países de Latinoamérica el pasado abril de 2020, Nintendo of America ha anunciado en la madrugada de este miércoles la descontinuación de la eShop de manera global a finales de marzo de 2023.

Con exactitud, esta decisión consistirá en clausurar los servicios de compra y canje de códigos en las versiones internacionales de la tienda digital de las plataformas de la pasada generación de Nintendo.

Los usuarios afectados son aquellos que posean una New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe y Wii U Basic (todos los modelos existentes de las dos familias de consolas).

New Nintendo 2DS XL, New Nintendo 3DS XL y Nintendo 2DS, respectivamente. | Foto: Nintendo

Además, a partir de la fecha del cierre, los siguientes servicios cesarán su actividad:

A partir del 23 de mayo de 2022 no será posible utilizar tarjetas de crédito para añadir fondos a una cuenta en Nintendo eShop en Wii U o en la familia de consolas Nintendo 3DS.

A partir del 29 de agosto de 2022 no será posible utilizar tarjetas de Nintendo eShop para añadir fondos a una cuenta en Nintendo eShop en Wii U o en la familia de consolas Nintendo 3DS. Sin embargo, seguirá siendo posible canjear códigos de descarga hasta finales de marzo de 2023.

No será posible descargar demos gratuitas.

No será posible hacer compras de videojuegos o contenidos adicionales descargables (DLC).

StreetPass Mii Plaza, Theme Shop y Nintendo Badge Arcade dejarán de permitir la compra de microtransacciones.

¿Qué sucederá con los contenidos ya comprados en 3DS y Wii U?

Todo el contenido previamente adquirido, como juegos, demos, DLC y actualizaciones de software, podrá seguir siendo descargado con normalidad tanto en Wii U como en 3DS después de marzo de 2023.

“Incluso después de finales de marzo de 2023, y en un futuro previsible, seguirá siendo posible volver a descargar juegos y DLC, recibir actualizaciones de software y disfrutar del juego en línea en Wii U y la familia de consolas Nintendo 3DS”, señaló la compañía.

Wii U será una de las consolas que verá el cierre de eShop de manera global. | Foto: Nintendo

Cabe destacar que los servidores en línea no se cerrarán. Los juegos con opciones online mantendrán su actividad hasta nuevo aviso.

¿Qué sucederá con el dinero que haya en una cuenta Nintendo Network ID?

Todos los usuarios que dispongan de fondos en su cuenta Nintendo Network ID, pueden vincularla con el monedero de Nintendo Account, que es el que se usa en Switch. De esa forma, los fondos se podrán usar para comprar contenido en cualquiera de las tres consolas. Eso será posible hasta marzo de 2023, pero a partir de entonces, este saldo solo se podrá usar para comprar en Nintendo Switch.

Si te preguntas por qué se da este anuncio ahora, en febrero de 2022, Nintendo explica en su web oficial: “Estamos proporcionando este aviso con más de un año de antelación sobre el fin de las compras, para que los usuarios tengan tiempo suficiente para prepararse”.

Fuente: MeriStation

