El martes 9 de diciembre es un día feriado obligatorio a nivel nacional. Esta fecha no es solo un día de descanso, sino que conmemora la trascendental Batalla de Ayacucho, el hito que selló la independencia del Perú y de toda América del Sur. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber de este feriado patrio y cuál es tu derecho al pago triple si te toca trabajar.

¿Por qué es feriado el 9 de diciembre en Perú? La Batalla de Ayacucho

El feriado del 9 de diciembre conmemora el Día de la Batalla de Ayacucho, uno de los eventos militares más significativos de la historia del Perú y del continente.

¿Qué ocurrió el 9 de diciembre de 1824?

La Batalla de Ayacucho, librada en la Pampa de la Quinua, Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, fue la última gran confrontación de las guerras de independencia hispanoamericanas.

El Resultado: La victoria del Ejército Unido Libertador (liderado por Antonio José de Sucre) sobre el Ejército Realista de España aseguró la independencia definitiva del Perú y consolidó la emancipación de la región.

Feriado: El 9 de diciembre es reconocido como el día en que Perú afirmó su soberanía por lo que fue decretado como feriado.

9 de diciembre: ¿Feriado nacional o día no laborable?

El 9 de diciembre está establecido como un feriado nacional (También llamado feriado calendario) obligatorio para todas las entidades públicas y privadas.

Es un día de descanso remunerado y obligatorio .

. Al ser un feriado, no es un día “compensable” (es decir, no debes devolver las horas de trabajo en otra fecha).

Contexto del Feriado Largo: La ubicación del feriado del 8 (lunes) y el 9 (martes) permite a los trabajadores gozar de un fin de semana largo de cuatro días.

¿Me van a pagar triple si trabajo el 9 de diciembre?

Sí. Si tu empleador requiere que trabajes durante el feriado del Día de la Batalla de Ayacucho, tienes derecho a la remuneración especial establecida por ley:

La regla del pago triple

Según la legislación laboral, si un trabajador labora el 9 de diciembre sin recibir un día de descanso sustitutorio posterior, debe recibir un pago equivalente a tres remuneraciones por ese único día:

La remuneración por el feriado (ya incluida en tu sueldo mensual). La remuneración por el trabajo realizado (sobretasa del 100%). La sobretasa adicional del 100% por ser un feriado.

Es decir, el trabajador recibe su sueldo normal más el 200% adicional por la labor efectuada en el feriado. Por ejemplo, si ganas S/.100 te tocaría recibir un total de S/.300.