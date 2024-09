En el primer episodio de la segunda temporada de “Enfocados”, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola tuvieron como invitado especial a Paolo Guerrero, con quien conversaron de distintos temas de índole deportivo. En este contexto, la ‘Foquita’ reveló que en el pasado le ofrecieron hasta en tres ocasiones tener un vínculo laboral con Alianza Lima, pero decidió rechazar tales oportunidades. A pesar del profundo cariño que siente por el club íntimo, el exfutbolista explicó que hubieron motivos personales y profesionales que lo llevaron a resistirse a trabajar en el club de sus amores. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ JEFFERSON FARFÁN NO ACEPTÓ TRABAJAR EN ALIANZA LIMA?

Todo empezó cuando Roberto Guizasola mencionó que hubieron varias ocasiones en que la directiva de Alianza Lima se acercó a Jefferson Farfán para ofrecerle un cargo en el club. Aunque Farfán admitió que sería un honor estar vinculado al club de sus amores, mencionó que rechazó trabajar en la institución blanquiazul debido a su descontento con la manera en que se está gestionando el equipo. “A mí me hubiera encantado ir al club, siempre lo he dicho. Soy hincha de Alianza acérrimo, pero el club, para mí, no se está manejando de la manera adecuada”, comentó.

Sin embargo, el exfutbolista dejó en claro que no ha dejado en el olvido a Alianza Lima, pues manifestó su deseo de ver un cambio significativo en el club. En esta línea, manifestó que su objetivo sería transformar a Alianza Lima de manera integral, especialmente en lo que respecta a la infraestructura, algo que también ha discutido con Paolo Guerrero. Te

“Mi familia es hincha de Alianza, mi mamá vivió en Matute y sí es un sueño ayudar al club de mis amores. Pero, y lo he conversado con Paolo, cambiar Alianza totalmente desde la infraestructura”, declaró el exfutbolista en “Enfocados”, subrayando que su visión es implementar un cambio total en el club antes de considerar una participación activa.

¿CUÁL ES EL AMBICIOSO PROYECTO DEPORTIVO DE JEFFERSON FARFÁN PARA ALIANZA LIMA?

Justamente en el programa de “Enfocados” que tuvo como invitado a Paolo Guerrero, Jefferson Farfán reveló que tiene un ambicioso plan para Alianza Lima, destacando su intención de participar en un proyecto que incluya la construcción de un moderno centro de alto rendimiento. Inspirado por el modelo de Independiente del Valle en Ecuador, Farfán visualiza un campo de entrenamiento dedicado tanto a jugadores mayores como a las categorías menores. Su propuesta busca revitalizar la búsqueda de talento en regiones menos exploradas, como Chincha y El Carmen, y recuperar el enfoque en el desarrollo de jóvenes talentos que antes caracterizaba al club.

Además, Farfán criticó la tendencia actual en Perú de esperar que los jugadores alcancen una edad avanzada antes de ser considerados para el profesionalismo. En contraste, mencionó el ejemplo de Kendry Páez, quien a los 17 años fue vendido a Chelsea y ya es una figura destacada en su equipo. En esta línea, Farfán abogó por dar más oportunidades a jóvenes promesas de la cantera de Alianza Lima, como Bassco Soyer y Víctor Guzmán, resaltando el potencial que existe en el fútbol peruano y la necesidad de aprovecharlo desde etapas tempranas, según recoge Infobae Perú.