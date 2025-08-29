Los feriados son muy esperados por los peruanos. Son días que sirven para desconectar del trabajo, los estudios y las responsabilidades diarias en general. En este sentido, muchos aprovechan este momento para salir de viaje con la familia o simplemente descansar. A propósito de ello, debes saber que el próximo 30 de agosto será feriado en nuestro país, aunque muy pocos conocen la razón. A continuación, te contamos cuál es el motivo.

Esta es la razón por la que el 30 de agosto será feriado en el Perú

El próximo 30 de agosto es un feriado especial para los devotos de Santa Rosa de Lima, pues se conmemora el día de la patrona de América y las Filipinas, quien consagró su corta vida (murió cuando apenas tenía 31 años de edad), a la oración y a ayudar siempre a las personas pobres y enfermas.

Estas son todas las FRASES para recordar a Santa Rosa de Lima este 30 de agosto en el Perú. (Fuente: El Peruano)

¿Quién fue Santa Rosa de Lima?

La santa limeña se llamaba Isabel Flores de Oliva y nació el 20 de abril de 1586 en la capital del virreinato del Perú. Su vida estuvo consagrada a la oración y a ayudar a los pobres y enfermos. Si bien ingresó a la Orden Tercera de Santo Domingo, para la época no existía un monasterio femenino de dicha orden en Lima, por lo que la joven Isabel empleó el huerto de su casa como un lugar de retiro y contemplación.

A Rosa también se le conoció por llevar una vida de penitencias. No le gustaba su apariencia física pues atraía las miradas de los jóvenes, dispuestos a casarse con tan bella dama. Por ello se cortó su larga cabellera y cubrió su cara con un velo. La consagración hacia Dios era su misión y debía evitar las tentaciones.

La joven ayunaba por largas temporadas sin tomar agua, dormía en tablas y castigaba su cuerpo con latigazos. “Señor, auméntame los sufrimientos, pero auméntame en la misma medida tu amor”, solía decir según la bibliografía sobre su vida.

Su santidad fue reconocida por los limeños cuando ella aún estaba viva y por eso sus penitencias eran comentadas por toda la ciudad. Por lo tanto ya era considerada una santa mucho antes de que el Papa Clemente X la canonizara en 1671, convirtiéndose en la primera santa de América. El mismo Pontífice la declaró patrona principal del Nuevo Mundo (América), Filipinas e Indias Occidentales.

¿Qué más debes saber de Santa Rosa de Lima?

Su vida terminó cuando apenas tenía 31 años de edad. Se ha escrito que miles de personas asistieron a sus funerales para despedirse de ella, un fervor que se mantiene hasta el día de hoy y que se refleja en las largas colas que sus devotos forman en vísperas del 30 de agosto, con el afán de dejarle una carta. Estas misivas se arrojan en el conocido pozo de los deseos, ubicado en el santuario que lleva su nombre.

En el santuario está la iglesia y convento construidos en el siglo XVII y XVIII, al lado de la casa donde vivió Isabel Flores de Oliva, en la primera cuadra de la avenida Tacna, en el centro de Lima.