Por qué Ivana Yturbe no iría al programa de Jefferson Farfán

Desde hace algunos años, Ivana Yturbe se ha convertido en un personaje mediático debido a sus relaciones que han llamado la atención de la prensa del espectáculo. Precisamente, uno de los casos más sonados en el 2019 fue cuando se le vinculó sentimentalmente a Jefferson Farfán tras haber puesto fin a su relación con Mario Irivarren. Ante ello, la modelo se refirió en una entrevista a este tema, pese a que ya tiene varios años. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ IVANA YTURBE NO SE PRESENTARÍA EN EL PROGRAMA DE JEFFERSON FARFÁN?

Ivana Yturbe estuvo como invitada en el programa de Giancarlo Cossio que se transmite por YouTube para contar pormenores sobre su vida privada y profesional. La participante de “El gran chef famosos” fue consultada sobre si se presentaría en el podcast “Enfocados” que conduce Jefferson Farfán, pues como se sabe ambos mantuvieron un corto romance durante el 2019. La modelo no dudo en responder y aclarar que por un tema de respeto no visitaría el set de la ‘Foquita’, pero probablemente Beto Da Silva se atrevería ir como invitado.

“¿Aceptarías la invitación si Jefferson te invita a su podcast? No (iría al podcast), no me la haría tampoco (una invitación) y creo que no por respeto. Todo lo que en algún momento se dio en el pasado, creo que ya no tiene nada que hacer en mi presente. Yo no iría, tal vez mi esposo (Beto Da Silva) sí”, dijo al inicio.

¿QUÉ OPINA IVANA YTURBE SOBRE JEFFERSON FARFÁN?

Hace algunos años, Ivana Yturbe puso punto final a su romance con Mario Irivarren, por lo que se dio la oportunidad de conocer a Jefferson Farfán y tras poco tiempo lograr un corto romance. De esta manera, la exchica reality no dudo en revelar detalles desconocidos en una entrevista con Verónica Linares.

“Ya estoy en una edad y en una etapa de mi vida, ya… lo que hice, lo hice y ya es de mi pasado. No me arrepiento de nada, estoy muy tranquila ahorita. Estoy tranquila con lo que hice en el pasado, una aprende de los errores, a no cometerlos”, sostuvo.

“Lastimosamente, él (Jefferson Farfán) quería que yo me vaya a Rusia y yo quería seguir trabajando. Tengo 22 años. Soy una mujer superindependiente, toda la vida lo he sido, trabajo desde los 14 años. Era algo que no iba a poder nunca, sería mentirnos. Siempre voy a estar superorgullosa, que me guste tener mis cosas por mis propios medios”, añadió.