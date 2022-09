Qué dijo Natalia Salas sobre el inicio de su lucha contra el cáncer de mama

La actriz peruana, Natalia Salas fue intervenida quirúrgicamente luego de que le diagnosticaran con cáncer de mama, pues así lo dio a conocer mediante sus redes sociales el pasado 6 de septiembre. La recordada actriz de “Al fondo hay sitio” dijo que, a pesar de detectar a tiempo la enfermedad, su lucha recién empieza y debe mantenerse fuerte por el bienestar de su familia.

“La operación duró dos horas. Mastectomía y reconstrucción. Salí de sala a las 11.30 a. m. más o menos. No me dolió nada. Estoy en hospitalización desde las 5.00 p. m. Ya comí alguito. En una hora dormiré”. dijo.

¿CÓMO SE ENTERÓ NATALIA SALAS QUE PADECE DE CÁNCER DE MAMA?

Antes de su operación, Natalia Salas se sinceró y contó cómo fue que se dio cuenta de que algo extraño pasaba con su cuerpo. De tal modo, señaló que se percató del cáncer al momento de dejar de dar de lactar a su pequeño hijo. “Me tenía que extraer un poco de leche para que no me dé mastitis”, señaló para “Domingo al día”.

Anteriormente, indicó que para llegar al diagnóstico final tuvo que consultar con algunos especialistas para estar completamente segura. Asimismo, la actriz se mostró positiva ante la situación, pues aseguró que se lo detectaron a tiempo. “Lo encontré a tiempo. Tengo seguro oncológico de salud”, expresó.

NATALIA SALAS SE SOMETERÁ A QUIMIOTERAPIAS PARA COMBATIR EL CÁNCER DE MAMA

Además, Natalia reveló que pasará por un proceso de quimioterapias para combatir aquel terrible enfermedad. Sin embargo, ha tomado la decisión de raparse el cabello antes de empezar el tratamiento, pues es su manera de mostrarse fuerte ante la difícil situación que pasa.

“Yo no quiero esperar a que se me empiece a caer (el cabello), no. Yo, el día que me haga la primera quimioterapia, me voy a rapar el pelo. Ya les advertí a todos porque es una forma de tener control sobre algo que no tengo (...). Hay que tener mucha valentía y coraje y pensar por quién vale la pena ir y tocar esa campana al final. Cuando uno termina las quimios, tocas una campana que ya te dan de alta. Vale la pena transitar todo eso”, añadió.

¿QUÉ TIPO DE CÁNCER LE DETECTARON A NATALIA SALAS?

El tipo de cáncer que le detectaron a la actriz es un ‘Luminal A’. Según lo que mencionó la propia Natalia Salas, se produce debido a las hormonas y no tiene mucha propagación, pero eso no quiere decir que no se pueda extender a otros órganos, por tal motivo, lo más recomendable es extirparlo.