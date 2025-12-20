A pocos días de celebrarse la Nochebuena, crece la expectativa entre los peruanos por saber si el miércoles 24 de diciembre será considerado feriado o día no laborable, una duda frecuente en la recta final del año. La posibilidad de contar con más tiempo libre ha llevado a muchos a buscar una confirmación oficial.

Ante este escenario, el diario oficial El Peruano aclaró cuál será el tratamiento de estas fechas festivas en el calendario nacional y despejó cualquier confusión. Descubre qué días hay descanso oficial por Navidad.

¿EL 24 DE DICIEMBRE SERÁ FERIADO O DÍA NO LABORABLE POR NOCHEBUENA?

No. De acuerdo con la información difundida por el diario El Peruano, el miércoles 24 de diciembre no ha sido reconocido como feriado ni como día no laborable. Por ello, tanto en el sector público como en el privado, las labores se desarrollarán con normalidad durante esa jornada.

¿QUÉ PASA CON EL 25 Y 26 DE DICIEMBRE EN EL CALENDARIO LABORAL?

El jueves 25 de diciembre sí es feriado nacional por Navidad y aplica para todos los trabajadores, sin distinción entre sector público o privado. En cambio, el viernes 26 de diciembre ha sido establecido como día no laborable únicamente para el sector público, mientras que en el ámbito privado su aplicación queda sujeta a acuerdo entre las partes.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo. Día no laborable: es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.

¿CUÁLES SERÁN LOS FERIADOS OFICIALES EN EL 2026?

El calendario del próximo año ya contempla varias fechas de descanso obligatorio a nivel nacional, las cuales son las siguientes:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo Jueves 2 de abril: Jueves Santo Viernes 3 de abril: Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú Martes 28 y miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho Viernes 25 de diciembre: Navidad

