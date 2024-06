Piero Quispe ha logrado convertirse en uno de los jugadores importantes en Pumas UNAM de la Liga MX, logrando destacar en varios partidos debido a su buen desempeño en las canchas. Sin embargo, durante estos días, el talentoso mediocampista se encuentra en nuestro país donde se unió a la selección peruana para enfrentar unos amistosos internacionales y aprovechó en brindar una entrevista en el cual defendió a su novia Cielo Berríos de todas las críticas que viene recibiendo del público. Todos los detalles sobre sus declaraciones en la siguiente nota.

¿QUÉ DIJO PIERO QUISPE SOBRE SU NOVIA CIELO BERRÍOS?

En dialogo para ‘La fe de Cuto’ que se transmite mediante YouTube, Piero Quispe estuvo brindando detalles sobre su vida personal y futbolística. El exjugador de Universitario de Deportes se atrevió a tocar el tema de su novia Cielo Berríos, quien viene siendo criticada en las redes sociales ya que la consideran una mujer interesa. Ante ello, el seleccionado nacional mostró su agradecimiento con ella por haber dejado todo e irse con él al extranjero siendo aún muy jóvenes, por lo que restó importancia a ciertas calumnias.

“Estoy agradecido con ella, primero porque es difícil a nuestra temprana edad salir al extranjero, dejar todo, ella dejó todo por ir a apoyarme, yo siempre se lo he dicho, estoy muy agradecido con su familia, con sus padres, porque me dieron la oportunidad de haberme ido con ella. Ella es mi apoyo, mi soporte. A veces no tengo un buen entrenamiento y ella está ahí, esperándome, cocinando. Muchas personas no saben la verdad... hablan por hablar”, dijo Quispe al inicio.

Asimismo, el jugador de 22 años aseguró que existen muchas personas que envidian su felicidad y el gran momento profesional que está pasando. Además, sostuvo que su pareja se ha convertido en su soporte durante todo este tiempo, incluso destacó sus habilidades y mencionó que Berríos está a poco de finalizar sus estudios universitarios.

“No a todas las personas les va gustar tu felicidad, en todos lados hay envidia y ahorita muchos no saben la verdad de nuestra relación, hablan por hablar, siempre voy a decir que estoy muy agradecido con ella por todo lo que ha hecho por mí y por lo que se viene. Estoy muy agradecido con Dios por presentarme a una hermosa mujer, luchadora, tranquila. Es mi soporte porque mi mamá no está. Ella me tiene cariño, respeto, admiración. Yo sé que ella está orgullosa de mí y yo pronto estaré orgulloso de ella porque ella está estudiando, ya va acabar y yo quiero que ella sea grande al lado mío”, señaló para dicho medio.

¿QUÉ EQUIPO DE LA SERIE A DE ITALIA ESTARÍA INTERESADO EN PIERO QUISPE?

El periodista Renato Landivar utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para revelar que Piero Quispe habría despertado el interés del AC Monza que disputa la complicada Serie A, por lo que esperan que el peruano tenga un buen rendimiento durante la Copa América 2024 y en caso cumplan con sus expectativas lo estarían fichando en el mercado de pases de verano en Europa.

“Debido al cierre del Clausura con Pumas, Piero Quispe despertó el interés de algunos clubes. Monza de la Serie A de Italia preguntó por su situación contractual. El equipo italiano le hará seguimiento durante su participación en la Copa América con la selección peruana”, escribió el comunicador.

Como se sabe, el Monza es un equipo que tiene historia en el futbol italiano, pues desde su fundación en 1912, dicho equipo jugó en la Serie B y también en la máxima categoría local, entre las que destacan nombres como Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini, Papu Gómez, Matteo Pessina o Valentín Carboni. En la actualidad, el presidente del club es Paolo Berlusconi, magnate y hermano del mítico Silvio Berlusconi.