¡Lo tiene claro! Héctor Cúper, entrenador de Universitario de Deportes, se mostró satisfecho con el fichaje de Piero Quispe, aunque aseguró que “necesita una preparación previa”.

Cúper fue interceptado por los medios de comunicación para consultarle sobre el regreso de Quispe a tienda ‘crema’.

“Piero Quispe se va a sumar y esperamos que esté de la mejor manera posible, pero necesita una preparación previa”, indicó.

Asimismo, otro de los que se pronunció sobre el tema fue Jairo Concha. El mediocampista deseó que le vaya muy bien.

“Muy buen jugador. Veremos que pasa, todavía falta su primer entrenamiento, asi que esperemos que le vaya muy bien, como queremos todos los hinchas de la ‘U’”, mencionó.

“No sabemos en qué posición lo va a poner el ‘profe’, el profe hace muchos cambios. La verdad, creo que cualquiera podría jugar, no solo él o yo, cualquiera está preparado para jugar. Lo que sea mejor para el equipo, suma”, culminó.