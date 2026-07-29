El entrenador de Universitario de Deportes se pronunció sobre la próxima incorporación de Piero Quispe al plantel de la ‘U’.
El entrenador de Universitario de Deportes se pronunció sobre la próxima incorporación de Piero Quispe al plantel de la ‘U’.
Por Redacción EC

¡Lo tiene claro! Héctor Cúper, entrenador de Universitario de Deportes, se mostró satisfecho con el fichaje de Piero Quispe, aunque aseguró que “necesita una preparación previa”.

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