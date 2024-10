Desde el próximo 31 de diciembre del 2024, son tres universidades las que no podrán funcionar, pues no obtuvieron el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). El motivo es que dichas casas de estudios superiores no lograron alinearse a las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). En la siguiente nota, te vamos a contar cuáles son y otros detalles igual de relevantes.

Estas tres universidades peruanas dejarán de funcionar desde el 31 de diciembre

Universidad José Carlos Mariátegui: 31 de diciembre de 2024 .

. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez: 31 de diciembre de 2024 .

. Universidad Latinoamericana CIMA: 31 de diciembre de 2024.

La universidad José Carlos Mariátegui dejará de funcionar este 31 de diciembre. (Foto: Difusión)

Qué universidades cerraron durante 2024

Universidad San Andrés: 14 de agosto de 2024 .

. Universidad Particular de Chiclayo: 19 de agosto de 2024.

Universidad Privada Telesup: 4 de septiembre de 2024.

La Universidad Privada Telesup es una de las que dejó de funcionar. (Crédito: Jorge Cerdán/El Comercio)

Cuáles son las condiciones básicas de calidad

Existencia de objetivos académicos, grados, títulos y planes de estudio.

Oferta educativa coherente con los instrumentos de planificación.

Infraestructura y equipamiento adecuados para el desarrollo de actividades.

Líneas de investigación establecidas.

Personal docente calificado, con un mínimo del 25% de docentes a tiempo completo.

Servicios educativos complementarios esenciales.

Mecanismos para la inserción laboral de los egresados.

Transparencia en la gestión de las universidades.

Qué es Sunedu

Sunedu es el acrónimo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, una entidad pública del Perú encargada de supervisar y regular la calidad de la educación superior universitaria en el país.

La función principal de Sunedu es asegurar la calidad de la educación superior universitaria en el Perú, mediante la evaluación y supervisión de las universidades y escuelas de posgrado que operan en el país, así como la acreditación de sus programas de estudio. Además, Sunedu tiene la tarea de promover la mejora continua de la calidad de la educación superior universitaria, y fomentar la investigación y la innovación en este ámbito.

Entre las competencias y funciones de Sunedu se encuentran la acreditación de las universidades y escuelas de posgrado, la evaluación y supervisión de su gestión académica, financiera y administrativa, la aprobación de los planes de estudios y la autorización de la creación de nuevas universidades.

Sunedu es una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Educación, y fue creada en el año 2015 con el objetivo de fortalecer la calidad de la educación superior universitaria en el Perú. Desde entonces, ha realizado diversas acciones y evaluaciones para asegurar que las universidades peruanas ofrezcan una educación de calidad y cumplan con los estándares internacionales en este ámbito