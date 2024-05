Ana Paula Consorte, novia y madre de dos hijos de Paolo Guerrero, utilizó sus redes sociales para contar que tuvo problemas con el agua, el internet y la calefacción durante su estadía en Trujillo. Esta situación no pasó desapercibida por Magaly Medina, quien aprovechó su espacio televisivo para burlarse de la situación y comentar los posibles motivos de dicho suceso.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL CORTE DE SERVICIOS EN LA CASA DE ANA PAULA CONSORTE Y PAOLO GUERRERO?

En su programa “Magaly TV La Firme”, la popular “Urraca” quiso comentar la situación que vive Ana Paula Consorte en la ciudad de la ‘Eterna primavera’. De acuerdo con la conductora de espectáculos, mientras que el resto de los vecinos del barrio disfrutaban de sus servicios sin problemas, el hogar de la familia de Paolo Guerrero se quedó sin agua e internet debido a la falta de pago.

“Resulta que era la única en el barrio que no tenía internet ni tenía agua. Hemos averiguado con todos los vecinos de la cuadra y todos estaban haciendo uso de su agua, de su internet. Lo que pasa es que a la familia Guerrero Consorte les han cortado el agua y el internet por falta de pago”, indicó Medina.

Ante esta situación, Magaly se mostró sorprendida y sarcástica, cuestionando cómo alguien con tantos recursos podría enfrentar tal inconveniente. “¿Y plata como cancha? ¿No estaba pagando todos los gastos de la casa millonaria? (...) ¡Qué vergüenza!”, comentó.

Viendo que Consorte se quejó públicamente de que no cuenta con los servicios necesarios, los cuales aparentemente deberían ser pagados por Richard Acuña, la presentadora de televisión mostró comprensión con el asunto. “Qué incomodidad, ¿verdad? Tiene razón en quejarse”, comentó.

¿CUÁLES FUERON LAS QUEJAS QUE EXPRESÓ ANA PAULA CONSORTE EN SUS REDES SOCIALES?

La modelo brasileña grabó una serie de historias en Instagram bajo la nominación de ‘Get ready with me’ (Alístate conmigo), y contó que tuvo problemas con el agua, el internet y la calefacción.

“Hola a todos. Sueno como esos viejos que se quejan en Instagram, pero es difícil. La semana pasada estaba sin agua y entonces hasta mi amigo me preguntó ‘Ana, pero ¿por qué no te fuiste y te quedaste directamente en un hotel?’ ¿no? Todos los días intentaba arreglar eso. Al final del día como literalmente de noche, decían que no se arreglaría, que se haría al día siguiente”, empezó diciendo Ana Paula.

Luego, la novia de Guerrero añadió: “Así que ahora, cuando pensamos que todo iba a ir bien, el internet no funciona. Tengo mi 4G, me conecté aquí a 4G en la tele y es terrible, porque mi internet es de Brasil, así que es terrible, terrible. Para empeorar las cosas, hay más, el aire acondicionado no funciona en caliente, o sea que la casa está toda fría y hace frío, un frío que no me esperaba. Te juro que pensaba que aquí solo hacía calor…en fin, estas perlas de la vida que da día”.

Por último, la influencer señaló que tiene mucha paciencia para manejar este tipo de situaciones. “Entonces, yo estoy aquí, Paolo está en Lima. Estoy aquí porque Manu tiene escuela y estas cosas…increíble. Te juro que siento que esto no está pasando ¿sabes? Como, hay un aviso de corte de internet ¿no pagaste? ¡Corten! Esto es una locura, luego dicen que no tengo paciencia ¿Cómo que no tengo paciencia? Mi paciencia es del tamaño del universo”.

¿ANA PAULA CONSORTE Y PAOLO GUERRERO ATRAVIESAN UNA CRISIS EN SU RELACIÓN?

Según advirtieron diversos portales y programas de farándula peruana, Ana Paula dejó de seguir en redes sociales a Paolo Guerrero, quien hizo lo propio en sus cuentas. A su vez, la modelo y madre de los hijos menores de Guerrero también eliminó las fotografías que ella tenía con su pareja en Instagram, dejando entrever un distanciamiento en la pareja.

Por otro lado, recientemente se descubrió que la modelo brasileña abandonó la ciudad de Trujillo para viajar hasta Brasil con sus tres hijos. Mediante sus redes sociales, la también empresaria publicó fotos de ella y los menores en un lujoso hotel de Lima, para luego publicar imágenes en la sala de espera del Aeropuerto Jorge Chávez.

Se especula que esta crisis en la relación surge debido a la supuesta negativa del futbolista a casarse con ella, y es que la modelo estrenó un canal de YouTube en donde entrevistó a Guerrero y le preguntó por la fecha para su matrimonio, a lo que el deportista tuvo una respuesta ambivalente que se interpretó de muchas formas.