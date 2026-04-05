El juego de las mentiras finalmente cobra vida. Tras años de espera por parte de los lectores del manga de Shinobu Kaitani, la adaptación al anime de “LIAR GAME” producida por el prestigioso estudio Madhouse se estrena en Crunchyroll. ¿A qué hora estará disponible el capítulo 1? Aquí te lo contamos todo.

Hora de estreno del capítulo 1 de “LIAR GAME”

El capítulo 1 de “LIAR GAME” se estrenan este el lunes 6 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 10:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Chile: 1:00 p.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Perú: 11:00 a.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Paraguay: 1:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

España: 7:00 p.m. (hora peninsular)

Fecha de estreno oficial

El estreno mundial de "LIAR GAME" Capítulo 1 está programado para este lunes 6 de abril de 2026. Después de su preestreno especial en la Sakura-Con, la serie llega a las pantallas de todo el mundo para dar inicio a la temporada de primavera con una dosis de tensión pura.

Dónde ver

La plataforma encargada de distribuir esta esperada serie de forma global (a excepción de Japón y China) es Crunchyroll. Gracias a su sistema de simulcast, los fans podrán disfrutar de cada episodio pocos minutos después de su emisión original en la televisión japonesa.

Cómo verlo en Crunchyroll

Para seguir el estreno de "LIAR GAME", solo necesitas seguir estos pasos:

Crea una cuenta: Si aún no tienes una, regístrate en el sitio oficial de Crunchyroll. Suscripción Premium: Aunque algunos títulos tienen periodos gratuitos, los estrenos de temporada suelen requerir una suscripción activa (Fan o Mega Fan) para verlos el mismo día del lanzamiento. Busca el título: Escribe “LIAR GAME” en la barra de búsqueda o revisa el Calendario de Simulcasts el lunes 6 de abril. Configura tus subtítulos: La serie estará disponible en su idioma original con subtítulos en español y varios idiomas más.

Sinopsis

La historia sigue a Nao Kanzaki, una estudiante universitaria absurdamente honesta que recibe un misterioso paquete con 100 millones de yenes y una invitación al “Liar Game”. Las reglas son simples pero crueles: debes engañar a tu oponente para robarle su dinero. Si pierdes, te quedarás con una deuda millonaria de por vida. Desesperada, Nao busca la ayuda de Shinichi Akiyama, un genio ex-estafador recién salido de prisión, para intentar sobrevivir a este retorcido torneo donde la confianza es sinónimo de derrota.

Lista de personajes

El elenco de voces (seiyuus) da vida a los icónicos personajes de la obra original:

Nao Kanzaki: Voz por Saya Hitomi.

Voz por Saya Hitomi. Shinichi Akiyama: Voz por Takeo Otsuka.

Voz por Takeo Otsuka. Kazuo Fujisawa: Voz por Nobuo Tobita.

Voz por Nobuo Tobita. Leronira: El enigmático anfitrión con máscara (Voz por Kazuhiro Nakaya).

El enigmático anfitrión con máscara (Voz por Kazuhiro Nakaya). Mitsuo Tanimura: Voz por Yōji Ueda.

De qué trata

A diferencia de otros Shonen de pelea, LIAR GAME es un thriller psicológico puro. Trata sobre la naturaleza humana, la codicia y la teoría de juegos. La trama se centra en cómo los participantes utilizan la lógica, la estadística y la manipulación psicológica para ganar rondas cada vez más complejas, mientras Akiyama intenta desmantelar la organización detrás del juego desde adentro.

Ficha técnica