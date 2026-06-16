El arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026 nos ha dejado una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales. La selección de Cabo Verde, en su debut absoluto en una cita mundialista, logró sacarle un histórico empate a la poderosa selección de España. Este resultado ha puesto los ojos del planeta entero sobre este pequeño archipiélago africano. Si te estás preguntando de dónde salió este equipo y qué hay detrás de su bandera, aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Los ‘Tiburones Azules’: La historia de sus partidos de fútbol

La selección nacional de fútbol es apodada popularmente como los Tubarões Azuis (Los Tiburones Azules). Aunque durante décadas pasaron desapercibidos en el mapa del fútbol internacional, en los últimos quince años han vivido un ascenso meteórico.

Su despegue comenzó con la clasificación a la Copa Africana de Naciones (CAN) en 2013, donde llegaron de forma sorpresiva a los cuartos de final. Repitieron actuaciones sólidas en los torneos continentales posteriores, ganándose el respeto de gigantes como Nigeria, Camerún o Egipto.

La clasificación a la Copa Mundial 2026 representa el punto más alto en la historia del deporte de su país. Con una plantilla que combina futbolistas locales con jugadores nacidos o criados en ligas de Portugal, Francia, Países Bajos e incluso la MLS estadounidense, los Tiburones Azules han demostrado que su disciplina táctica y su velocidad física pueden competirle de tú a tú a campeones del mundo como España.

¿Dónde queda Cabo Verde y cuál es su ubicación geográfica?

Cabo Verde es un estado soberano insular situado en el océano Atlántico. Geográficamente, se encuentra a unos 570 kilómetros al oeste de las costas de Senegal, en el punto más occidental del continente africano.

Esta es la ubicación de Cabo Verde en el Google Maps.

El país está compuesto por un grupo de 10 islas volcánicas (nueve de ellas habitadas) divididas en dos grupos principales según la dirección de los vientos alisios: las islas de Barlovento y las islas de Sotavento. Su capital y ciudad más poblada es Praia, ubicada en la isla de Santiago.

¿Cuántos habitantes tiene Cabo Verde?

A pesar de su gran corazón futbolístico, Cabo Verde es un país demográficamente pequeño. Su población ronda los 590 mil habitantes.

Un dato muy curioso y clave para entender su éxito deportivo es que hay más caboverdianos viviendo en el extranjero que en las propias islas. Debido a las olas históricas de emigración hacia Europa (principalmente Portugal) y los Estados Unidos, la enorme diáspora caboverdiana supera el millón de personas. Es de esta comunidad externa de donde la selección de fútbol nutre gran parte de su talento actual.

¿Cómo es la cultura y el estilo de vida en Cabo Verde?

La cultura de Cabo Verde es una rica y fascinante mezcla de raíces africanas y tradiciones coloniales portuguesas (el país se independizó de Portugal en 1975). Su idioma oficial es el portugués, pero en el día a día la población habla el criollo caboverdiano, una lengua criolla de base portuguesa que varía ligeramente de una isla a otra.