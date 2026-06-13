Desde la antesala del Mundial 2026, la FIFA ya puso la mira en un objetivo histórico: establecer una nueva marca de asistencia y convertirlo en el más concurrido de todos los tiempos. La proyección cobró fuerza tras la confirmación de la capacidad oficial de los estadios que albergarán el certamen en Estados Unidos, México y Canadá. A ello se suma un ingrediente que podría cambiar por completo las cifras de público: por primera vez en la historia participarán 48 selecciones, lo que incrementará el número de encuentros y abrirá la puerta a una afluencia sin precedentes en las tribunas. Con más equipos, más partidos y recintos preparados para recibir a millones de aficionados, el Mundial 2026 promete no solo ofrecer emociones dentro del campo, sino también convertirse en un evento capaz de romper récords antes incluso de que se corone al nuevo campeón del mundo.

¿Cuál es la cifra que está pronosticado a superar el récord de aficionados debido a las cantidad de partidos?

La FIFA aseguró que el Mundial 2026 se encamina a romper una marca histórica de asistencia gracias al enorme interés generado en todo el planeta. Según el organismo, las proyecciones indican que la cifra de espectadores podría superar los 3,5 millones registrados durante la Copa del Mundo de 1994, un récord que se mantiene vigente desde hace más de tres décadas. La entidad destacó que este escenario responde al impacto y la dimensión que ha adquirido el torneo, especialmente por tratarse de la primera edición que contará con 48 selecciones participantes. Con más equipos, más encuentros y una expectativa global sin precedentes, el certamen se perfila como uno de los eventos deportivos más multitudinarios de la historia. En el primer lugar de la lista de los estadios con más aforo, es el Estadio Azteca, donde este jueves se disputó el partido inauguralcon 80.824 espectadores. Mientras el MetLife Stadium con 80.663 será el recinto elegido para recibir a la gran final del mundo.

Conoce los estadios y su capacidad que albergarán a los aficionados durante el Mundial 2026

Esta es la capacidad oficial de los estadios del Mundial 2026:

Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca): capacidad para 80.824 espectadores.

Estadio Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium): aforo de 80.663 asistentes.

Estadio Dallas (AT&T Stadium): podrá recibir a 70.649 personas.

Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium): contará con espacio para 70.492 aficionados.

Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium): tendrá una capacidad de 69.045 espectadores.

Estadio Bahía de San Francisco (Levi’s Stadium): dispondrá de 68.827 localidades.

Estadio Houston (NRG Stadium): albergará a 68.777 personas.

Estadio Filadelfia (Lincoln Financial Field): contará con un aforo de 68.324 asistentes.

Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium): podrá recibir a 68.239 espectadores.

Estadio Seattle (Lumen Field): tendrá capacidad para 66.925 aficionados.

Estadio Miami (Hard Rock Stadium): dispondrá de 64.478 localidades.

Estadio Boston (Gillette Stadium): contará con espacio para 64.146 personas.

Estadio Vancouver (BC Place): tendrá una capacidad de 52.497 espectadores.

Estadio Monterrey (Estadio BBVA): podrá albergar a 51.243 aficionados.

Estadio Guadalajara (Estadio Akron): recibirá a 45.664 asistentes.

Estadio Toronto (BMO Field): contará con un aforo de 43.036 personas.

¿Cuáles son los países cuyos aficionados han comprado más boletos para los partidos del Mundial 2026?

Los datos de venta de entradas y demanda permiten identificar a las aficiones con mayor presencia e interés. Según la FIFA, los países cuyos aficionados han comprado más boletos son:

Estados Unidos

Canadá

México

Inglaterra

Alemania

Brasil

España

Colombia

Argentina

Francia

Si se consideran los boletos vendidos y la demanda generada hasta ahora, México, Estados Unidos y Canadá lideran por ser anfitriones, mientras que entre las selecciones visitantes destacan Inglaterra, Brasil, Argentina y Colombia como las que más aficionados están movilizando hacia el Mundial 2026.

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