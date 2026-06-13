Por Redacción EC

Desde la antesala del Mundial 2026, la FIFA ya puso la mira en un objetivo histórico: establecer una nueva marca de asistencia y convertirlo en el más concurrido de todos los tiempos. La proyección cobró fuerza tras la confirmación de la capacidad oficial de los estadios que albergarán el certamen en Estados Unidos, México y Canadá. A ello se suma un ingrediente que podría cambiar por completo las cifras de público: por primera vez en la historia participarán 48 selecciones, lo que incrementará el número de encuentros y abrirá la puerta a una afluencia sin precedentes en las tribunas. Con más equipos, más partidos y recintos preparados para recibir a millones de aficionados, el Mundial 2026 promete no solo ofrecer emociones dentro del campo, sino también convertirse en un evento capaz de romper récords antes incluso de que se corone al nuevo campeón del mundo.