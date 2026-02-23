¡Se confirma un nuevo anime de “Neon Genesis Evangelion”!

Al final del evento por el 30 aniversario de la saga donde mostraron un corto de Asuka Langley que se hizo viral por verla con Shinji y por reconstruir la historia de los ‘Rebuild’, se confirmó que habrá un nuevo anime de “Neon Genesis Evangelion”. Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta ahora.

Un nuevo anime de “Evangelion” escrito por Yoko Taro

Uno de los detalles más sorprendentes del anuncio es que Yoko Taro, creador de “NieR” y conocido por sus narrativas profundas y filosóficas, será el encargado de la composición de la serie y los guiones.

La participación de Yoko Taro ha despertado especulación sobre el tono de la nueva obra, que podría explorar temas existenciales, psicológicos y metafísicos al estilo clásico de “Evangelion”, pero con un enfoque aún más experimental.

Kazuya Tsurumaki y Toru Yatabe lideran la dirección

La dirección del nuevo anime estará a cargo de Kazuya Tsurumaki y Toru Yatabe, dos figuras clave en la historia de la franquicia y del anime japonés.

Tsurumaki, conocido por su trabajo en la saga original y en los proyectos posteriores, asegura una continuidad estética y conceptual, mientras que Yatabe aportará una visión renovada a la nueva producción.

Keiichi Okabe compondrá la música del nuevo proyecto

La banda sonora estará en manos de Keiichi Okabe, compositor reconocido por su trabajo en la saga “NieR” y otras producciones de alto perfil.

Su estilo melancólico y experimental podría marcar una nueva identidad sonora para “Evangelion”, manteniendo la tradición de música emocionalmente intensa que caracteriza a la franquicia.

Producción conjunta de Studio Khara y CloverWorks

El nuevo anime será producido por Studio Khara en colaboración con CloverWorks, un estudio que ha trabajado en éxitos recientes de la industria.

La combinación de ambos estudios sugiere una producción de alto nivel, con animación moderna y un enfoque visual innovador que podría redefinir el estilo visual de “Evangelion” para una nueva generación.