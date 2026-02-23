“JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”: fecha de estreno confirmada

El esperado anime “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” ya tiene fecha oficial de estreno en Netflix. La adaptación del icónico arco del manga de Hirohiko Araki llegará el 19 de marzo de 2026 a nivel mundial, marcando uno de los lanzamientos más importantes del anime en ese año.

Fecha de estreno de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” en Netflix

Netflix confirmó que “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” se estrenará el 19 de marzo de 2026 en su plataforma de streaming. El lanzamiento comenzará con un episodio especial de aproximadamente 47 minutos, titulado “1st STAGE”, que introducirá la historia y los personajes principales.

Este estreno global marca el debut animado de la Parte 7 de la saga JoJo, considerada por muchos fans como una de las mejores entregas del manga.

De qué trata “Steel Ball Run”, el arco más esperado

La historia de “Steel Ball Run” se ambienta en Estados Unidos a finales del siglo XIX y gira en torno a una épica carrera de caballos a través del país. El protagonista es Johnny Joestar, un ex jinete paralizado que se une al misterioso Gyro Zeppeli para competir en la carrera mientras descubren una peligrosa conspiración.

Este arco presenta un universo alternativo dentro de la saga JoJo, con una narrativa más madura, personajes complejos y una trama cargada de acción, misterio y política.

Producción y equipo creativo del anime

La adaptación está a cargo del estudio David Production, responsable de las anteriores entregas del anime de JoJo. El equipo creativo reúne a figuras clave de la franquicia, incluyendo directores y compositores que han trabajado en las temporadas previas, garantizando continuidad visual y sonora.

Además, el anime contará con un elenco de voces destacado para los personajes principales como Johnny Joestar, Gyro Zeppeli y Diego Brando, entre otros.

Dónde ver “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”

El anime se estrenará exclusivamente en Netflix, con disponibilidad global desde el 19 de marzo de 2026. La plataforma ya ha lanzado tráilers oficiales y material promocional, preparando a los fans para uno de los debuts más esperados del año.

Ficha técnica