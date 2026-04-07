Este 12 de abril, más de 27 millones de peruanos elegirán a sus nuevos representantes políticos en unas nuevas Elecciones Generales para el periodo 2026-2031. Así, a pocos días de esta importante jornada electoral, los 35 candidatos presidenciales en carrera continúan con su cierre de campaña en diversas partes del país acompañados de multitudes de simpatizantes. Entre ellos se encuentra Keiko Fujimori, quien culminó su campaña en Piura junto a la orquesta Armonía 10, centrando su mensaje en la lucha contra la delincuencia y la extorsión, mientras que José Luna Gálvez hizo lo mismo en la provincia de Chanchamayo, en Junín. Por su parte, se espera que Carlos Álvarez concluya sus actividades en San Juan de Lurigancho, así como Jorge Nieto y otros candidatos. En ese contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer las restricciones electorales antes, durante y después de la jornada electoral, desplegando cientos de fiscalizadores en todo el país para asegurar el cumplimiento de estas medidas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LAS RESTRICCIONES ELECTORALES ESTABLECIDOS POR EL JNE?

En el marco de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones presentó un listado de prohibiciones o restricciones electorales que empezaron a regir desde este lunes 6 de abril. Así, según el JNE, estas medidas que se deben cumplir de manera obligatoria tienen como objetivo garantizar el adecuado desarrollo de las presentes elecciones. Por ello, entre las restricciones destacan la prohibición de difundir encuestas, la aplicación de la ley seca, la suspensión de reuniones o manifestaciones públicas y la realización de espectáculos, las cuales estarán sujetas a multas y sanciones. A continuación, te presentamos el detalle de cada medida consideradas en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE):

Desde las 00:00 del lunes 6 queda prohibida la difusión de encuestas de intención de voto en medios de comunicación. El incumplimiento será sancionado con multas de entre 10 y 100 UIT, equivalentes a entre S/ 55 mil y S/ 550 mil.

Las reuniones o manifestaciones políticas quedan prohibidas desde dos días antes de las elecciones, es decir, a partir de las 00:00 del viernes 10 de abril. Su incumplimiento se sanciona con penas de entre tres meses y dos años de prisión.

Toda propaganda política queda suspendida desde 24 horas antes de la elección (desde las 00:00 del sábado 11). El incumplimiento será sancionado con una pena de prisión no menor de dos años.

La llamada ley seca regirá desde las 08:00 del sábado 11 hasta las 08:00 del lunes 13 de abril, periodo en el que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y se dispone el cierre de los locales destinados a su expendio. En caso de incumplimiento será sancionado con hasta seis meses de prisión y una multa mínima de S/ 3 390.

Durante la jornada electoral quedan prohibidos los espectáculos públicos, funciones teatrales o cinematográficas y cualquier tipo de reunión, tanto en espacios abiertos como cerrados.

El día de la elección, el domingo 12 de abril, se prohíben las reuniones de electores dentro de un radio de 100 metros de los centros de votación entre las 07:00 y 17:00 horas.

#EG2026 | El JNE recuerda a la ciudadanía que este lunes 6 de abril empezarán a regir las #RestriccionesElectorales en todo el territorio nacional, a fin de asegurar el correcto desarrollo de las Elecciones Generales del próximo domingo 12 de abril. 👉 https://t.co/FLlYKj3TlV pic.twitter.com/jwL1vnrrdu — JNE Perú (@JNE_Peru) April 5, 2026

¿QUÉ LOCALES DE VOTACIÓN HAN SIDO REUBICADOS POR LA ONPE?

A través de sus plataformas oficiales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que, a solicitud del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), se tuvo que reubicar varios locales de votación en las regiones de Ayacucho y Loreto, debido a la presencia y expansión de grupos hostiles y organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Así, según la ONPE, entre las mesas de sufragio en los centros poblados que no se instalarán por motivos de seguridad incluyen a Cintiaro, Huapapa, Nueva Angusilla, Santa Mercedes y Bellavista Callarú. De esta manera, en el marco de las Elecciones Generales 2026, los efectivos de las FF. AA. y la PNP velarán para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y los miembros de mesa cumplan sus funciones sin presiones, conforme a la normativa vigente.