Por Redacción EC

Este 12 de abril, más de 27 millones de peruanos elegirán a sus nuevos representantes políticos en unas nuevas Elecciones Generales para el periodo 2026-2031. Así, a pocos días de esta importante jornada electoral, los 35 candidatos presidenciales en carrera continúan con su cierre de campaña en diversas partes del país acompañados de multitudes de simpatizantes. Entre ellos se encuentra Keiko Fujimori, quien culminó su campaña en Piura junto a la orquesta Armonía 10, centrando su mensaje en la lucha contra la delincuencia y la extorsión, mientras que José Luna Gálvez hizo lo mismo en la provincia de Chanchamayo, en Junín. Por su parte, se espera que Carlos Álvarez concluya sus actividades en San Juan de Lurigancho, así como Jorge Nieto y otros candidatos. En ese contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer las restricciones electorales antes, durante y después de la jornada electoral, desplegando cientos de fiscalizadores en todo el país para asegurar el cumplimiento de estas medidas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.