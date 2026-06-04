La manera en que una persona se comunica puede revelar aspectos relacionados con su educación, habilidades sociales e incluso su capacidad para relacionarse con los demás. Por ello, distintos especialistas en psicología suelen analizar ciertos patrones de lenguaje que, más allá de las palabras utilizadas, reflejan actitudes, creencias y formas de afrontar las interacciones cotidianas. En ese contexto, algunos expertos han puesto la atención en determinadas expresiones que suelen emplearse con frecuencia en conversaciones diarias y que, según sus análisis, podrían estar asociadas a carencias en habilidades como la empatía, la escucha activa o el respeto hacia otras personas. Estas frases no necesariamente determinan el nivel educativo de alguien, pero sí pueden ofrecer pistas sobre determinados comportamientos sociales. Uno de los referentes citados en este tipo de debates es el psicólogo Howard Gardner, conocido por desarrollar la teoría de las inteligencias múltiples. A partir de sus planteamientos sobre las distintas formas de inteligencia y las competencias interpersonales, algunos especialistas han identificado expresiones que podrían evidenciar dificultades para comprender las emociones ajenas o desenvolverse adecuadamente en ciertos entornos sociales.

Estas 7 frases podrían hacer que los demás te perciban como una persona maleducada

En ese sentido, resulta importante que logres identificar tanto los términos como las frases que a diario solemos utilizar, y te pueden delatarte como una persona sin educación ni principios capaz de herir o descalificar a otro individuo.

Al respecto, te compartimos las siguientes 7 frases que expresadas con naturalidad, podrían terminar haciéndole pensar a otras personas, que careces de educación y hasta buena formación en el hogar:

“ ES LO QUE HAY ”

” “ NO ES MI PROBLEMA ”

” “ TE LO DIJE, SIEMPRE TENGO LA RAZÓN ”

” “NO ME IMPORTA”

Estas 7 frases expresadas de manera natural, podrían estar delatándote como una persona sin buenos modales e hiriente. (Fuente: iStock) / SDI Productions

“ ASÍ SOY YO ”

” “ ESO ES UNA TONTERÍA ”

” “NO TENGO TIEMPO PARA ESTAS COSAS”

A propósito de nuestra personalidad y acciones realizadas que expresan variadas emociones, e impactan en el prójimo también si las llevamos a cabo con amabilidad, por ejemplo, te brindamos alcances especializados entorno a todo lo contrario de lo detallado líneas arriba.

De esta forma es que algunas frases llaman la atención por revelarnos según la psicología, el alto nivel de educación que poseen personas tan maduras como respetuosas.

Las 7 frases que te hacen ver como una persona educada

Te compartimos a continuación precisamente, el detalle acerca de las 7 expresiones que de acuerdo a expertos, suelen decir los seres humanos con dichas características:

1- “Por favor” y “gracias”

2- “Perdón si te hice sentir mal”

3- “¿Qué opinas tú?”

4- “Tienes razón, no lo había pensado así”

5- “No estoy de acuerdo, pero respeto tu opinión”

6- “Gracias por tu tiempo”

7- “Entiendo cómo te sientes”

Con respecto a esta información desde el punto de vista psicológico, resulta importante destacar que dichas frases evidencian el fortalecimiento de lazos afectivos, mientras reflejan equilibrio entre autenticidad y tolerancia, y además tienden a demostrar la gratitud como importante sentimiento de aprecio.

Ya que nos referimos a la sensatez humana, resaltamos también esa inmadurez emocional definida por algunos expertos como la “presencia de conductas infantiles en la organización psicológica de la personalidad y en las relaciones interpersonales en un adulto”.

Así precisamente lo refiere la psicóloga Gabriela Paoli, quien desde su portal web oficial profundiza acerca del tema, revelando además que las personas con dicha incapacidad de “mantener relaciones interpersonales profundas como la amistad o las relaciones de pareja”, suelen ser detectadas también por evidenciar estos 3 hábitos de manera natural:

1- La persona con inmadurez emocional tiende a culpar a otros por sus errores en lugar de analizar su propio papel en los problemas, y también centrarse en justificar sus fallos con excusas externas.

2- La persona con inmadurez emocional tiende a presentar cambios frecuentes y repentinos de humor, sentimientos, y hasta estado de ánimo.

3- La persona con inmadurez emocional tiende a ser egocéntrica, es decir, que le gusta que todo gire entorno a ella, temiéndole además al fracaso, abandono, y traición.

¿Qué frases te hacen ver como una persona inmadura?

Asimismo, la información referente a conductas que podemos detectar en una persona con inmadurez emocional, hace hincapié en esa búsqueda de conflicto evidenciado mediante un “comportamiento casi siempre intimidante y amenazante”, donde llaman la atención las siguientes frases también:

“ No es culpa mía ”

” “ Estás exagerando ”

” “Aquí se hace lo que yo digo”