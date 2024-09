El género musical de la salsa en Perú se mantiene vigente pese al paso del tiempo. Y, en los últimos años, son varias las salseras que vienen dando que hablar. En este grupo se encuentran Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Cielo Torres. A propósito de ello, esta última ha dado que hablar en los últimos días tras ser vinculada sentimentalmente a Miluska Jácome, manager y madre del hijo de Ernesto Pimentel.

En una entrevista con Ricardo Rondón, para su podcast Rondón Tolón, Torres no solo se refirió a la posibilidad de tener una relación sentimental con Jácome, sino que también tocó el tema de su sexualidad en general.

Qué dijo Cielo Torres sobre su orientación sexual

“Lo que sí sé es que soy muy abierta a cualquier tipo de amor, eso sí. No tengo ningún problema con eso, por eso no me afecta lo que me digan. Por supuesto que podría enamorarme de una persona de mi mismo sexo, si se da el caso, lo haría, por supuesto”, dijo Torres.

Luego, Torres agregó: “Yo creo que lo que se ve es que estoy feliz y que no le debo nada a nadie. Actualmente, y ya lo he dicho, estoy soltera”.

¿Qué dijo Cielo Torres sobre una posible relación con Miluska Jácome?

Asimismo, Cielo se refirió a Jácome. “No, yo no estoy diciendo que no. Solo que no es algo que decida hablar, sea Miluska, Juanita o quien sea. Mis relaciones amorosas en general siempre las he mantenido en mi vida personal. Sé que una relación te exige tiempo, estar presente, y creo que es lo correcto. En este momento quiero estar para mis proyectos. Los comentarios sobre si me gusta una mujer o un hombre no me molestan, pero lo que toca mi corazoncito es cuando dicen que todo lo que tengo es gracias a alguien”.

Qué apariciones ha tenido Cielo Torres en televisión

Camino a la fama (2004), como ella misma (participante);

Operación triunfo (2012), como ella misma (participante);

La voz Perú (2013), como ella misma (participante);

Solo una madre (2017), como Kiara (rol principal);

Colorina (2018), como Rita (rol principal);

El artista del año (2018), como ella misma (participante);13

Ojitos hechiceros (2018-2019), como Sabrina Gómez (rol antagónico principal);

Mi vida sin ti (2020), como Xiomara Zamora de Infante (rol principal);

Luz de luna (2021), como Yuyito (rol antagónico principal);

Maricucha (2022), como ella misma (rol de invitada especial);

Domingos de fiesta (2022), como ella misma (presentadora).

Qué apariciones en teatro ha tenido Cielo Torres

Pantaleón y las visitadoras

Cuéntame de Pedro Suárez Vértiz

Maestra vida de Ruben Blades