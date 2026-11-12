Por Redacción EC

La atracción entre dos personas puede estar condicionada por distintos factores, desde la personalidad hasta la apariencia física. Sin embargo, el primer contacto suele estar acompañado de una evaluación visual casi inmediata. Diversos trabajos científicos han intentado identificar cuáles son los atributos masculinos que despiertan mayor interés en las mujeres y qué características pueden influir en esa primera percepción. Aunque los gustos no son iguales para todas, las investigaciones han encontrado algunas tendencias relacionadas con el rostro, la contextura corporal y la estatura. Cuando una mujer conoce a un hombre, su cara puede convertirse en uno de los primeros puntos de atención. Investigaciones realizadas por especialistas de las universidades de Saint Andrews y Durham encontraron que ciertos rasgos faciales, como la simetría y la definición de las facciones, pueden influir en la percepción del atractivo masculino. Otros elementos, entre ellos el estilo del cabello y la presencia de barba, también forman parte de esa evaluación visual.

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