La atracción entre dos personas puede estar condicionada por distintos factores, desde la personalidad hasta la apariencia física. Sin embargo, el primer contacto suele estar acompañado de una evaluación visual casi inmediata. Diversos trabajos científicos han intentado identificar cuáles son los atributos masculinos que despiertan mayor interés en las mujeres y qué características pueden influir en esa primera percepción. Aunque los gustos no son iguales para todas, las investigaciones han encontrado algunas tendencias relacionadas con el rostro, la contextura corporal y la estatura. Cuando una mujer conoce a un hombre, su cara puede convertirse en uno de los primeros puntos de atención. Investigaciones realizadas por especialistas de las universidades de Saint Andrews y Durham encontraron que ciertos rasgos faciales, como la simetría y la definición de las facciones, pueden influir en la percepción del atractivo masculino. Otros elementos, entre ellos el estilo del cabello y la presencia de barba, también forman parte de esa evaluación visual.

No obstante, la apariencia facial no responde a un único modelo de belleza. Las preferencias individuales pueden cambiar considerablemente y aquello que resulta atractivo para una persona no necesariamente genera la misma impresión en otra. Por eso, los investigadores consideran que la percepción del atractivo es un fenómeno complejo en el que intervienen tanto características físicas como factores sociales y personales.

Las mandíbulas pronunciadas y los pómulos también llaman la atención

La estructura del rostro es otro aspecto que ha despertado el interés de la comunidad científica. Un trabajo de la Universidad de Abertay, difundido en la revista Nature Communications, examinó las preferencias femeninas y encontró una relación entre el atractivo masculino y determinados rasgos faciales, como una mandíbula más definida y pómulos pronunciados.

Estas características también han sido estudiadas desde una perspectiva biológica y evolutiva. Algunas hipótesis plantean que podrían funcionar como señales relacionadas con la testosterona y determinados indicadores de salud. Sin embargo, esto no significa que tener facciones marcadas garantice resultar atractivo, pues las preferencias dependen de múltiples circunstancias y no existe una fórmula universal.

La estatura y las proporciones corporales forman parte de las preferencias

La altura también aparece entre los atributos que pueden influir en la elección de una pareja. Una investigación publicada en Royal Society Open Science, vinculada con la Universidad de Cambridge, analizó las preferencias de 800 mujeres heterosexuales de entre 19 y 79 años. Sus resultados identificaron una valoración favorable hacia determinadas proporciones corporales, entre ellas las piernas largas y una mayor estatura.

Por otro lado, un estudio realizado por investigadores de la Universidad del Norte de Texas y la Universidad Rice encontró que una parte importante de las mujeres manifiesta preferencia por hombres más altos que ellas. Esta tendencia suele relacionarse con percepciones tradicionales de masculinidad y diferencias de estatura dentro de una pareja, aunque no representa una condición indispensable para iniciar una relación.

La apariencia no es el único factor que determina el interés amoroso

Más allá de las características físicas, existen otros elementos que pueden influir en el nacimiento de una relación. Una investigación difundida en la revista científica PLOS ONE identificó tres dimensiones vinculadas con la atracción: los aspectos estéticos, los rasgos de personalidad y los recursos individuales. Dentro de estas categorías se consideran características como la edad, la apariencia, la seguridad personal, la capacidad de establecer vínculos y la estabilidad económica.

En ese sentido, la primera impresión puede estar condicionada por lo que una persona observa, pero el interés también puede transformarse conforme aumenta el conocimiento mutuo. La inteligencia, la confianza, la comunicación y la conexión emocional adquieren relevancia cuando se busca algo más que una atracción inicial. Así, la ciencia apunta a que el atractivo físico puede abrir la puerta al interés, pero no es el único elemento que influye en la elección de una pareja.