El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú indicó que atendió alrededor de 2.960 incendios en Lima, Callao e Ica en lo que va del 2024. Esta cifra es alarmante, debido a que los incidentes no solo se registran en el ámbito empresarial o público, sino también en los hogares.

De acuerdo a la Unidad de Prevención e Investigación de Incendios del cuerpo de bomberos del Perú, entre las principales causas de estas emergencias están los cortocircuitos, la quema de basura y maleza, la preparación de alimentos por la mala manipulación del fuego o las grasas y hasta las fugas de gas.

Para Giancarlo Passalacqua, director técnico de la Sociedad Nacional de Protección Contra Incendios (SNPCI) y brigadier del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, es importante que todos estemos preparados ante este tipo de emergencias porque son recurrentes en el país.

“Lo ideal es prevenir cualquier situación que pueda generar un potencial incendio siguiendo los lineamientos de seguridad; sin embargo, de hallarse frente a un incendio incipiente, debemos actuar de manera rápida para evitar su propagación”, advirtió.

En ese sentido, Passalacqua brindó algunas recomendaciones básicas en caso te encuentres dentro de un incendio:

Mantén la calma, conoce tu área y planifica tu escape. Ya sea en tu hogar o el centro de trabajo, debes identificar y reconocer las rutas de evacuación y guiar a tus familiares y compañeros. Asimismo, se recomienda realizar simulacros para que todos estén capacitados para reaccionar ante este tipo de emergencias.

Consigue e instala uno o más detectores de humo en casa. Son económicos, se venden en la mayoría de tiendas de almacén grandes. Instálalos en el pasillo de salida de los dormitorios y, de ser posible, en la sala.

No pierdas tiempo combatiendo el incendio. A menos que sea una flama muy incipiente (del tamaño de una papelera pequeña) y/o tengas un extintor y entrenamiento para usarlo, no debes detenerte a combatir el fuego pues estos progresan muy rápido. Realiza siempre la evacuación.

Da aviso al 116 y evacúa lo más pronto posible el lugar. Apenas sientas un olor a quemado, avisa a las personas alrededor. Si el humo invade tu habitación o el espacio en el que te encuentras, arrástrate buscando la salida manteniendo tu cabeza muy cerca al suelo.

Antes de abrir cualquier puerta, tócala. De esta manera podrás verificar que no se encuentra caliente y evitar lastimarte. Si no lo está, ábrela con cuidado y continúa tu salida. Si hay humo en el pasadizo prosigue tu salida gateando.

No uses los ascensores. Estos no son una vía de escape ya que ante la emergencia podrías quedar atrapado.

En caso de no poder utilizar las vías de evacuación, permanece dentro de la habitación, cerrando la puerta para que no ingrese humo y tapa las rendijas con trapos húmedos.

En esa línea, Passalacqua señaló que es importante evaluar la situación y determinar si estamos ante un incendio pequeño y manejable, que puede ser controlado con un extintor o cubriendo el fuego; o si ya está fuera de control.

“De todas maneras, incluso si crees que puedes controlar el incendio, llama a los bomberos (116) para que acudan rápidamente. Y no vuelvas a entrar al edificio por ningún motivo hasta que los bomberos digan que es seguro hacerlo”, refirió el director técnico del SNPCI.