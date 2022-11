El imitador peruano de José José, Carlos Burga, viene ganando gran popularidad en Chile, luego de sus presentaciones en el programa concurso “Yo soy” de Chile, gracias a las interpretaciones que hizo y en la que el jurado realizó diversos comentarios que en esta nota a continuación contaremos, además de brindar otra información relevante sobre el músico que en más de una ocasión ha ganado en nuestro país.

QUÉ PASÓ CON CARLOS BURGA EN YO SOY CHILE

El peruano Carlos Burga viene ganando más seguidores, pero esta vez de nacionalidad chilena, luego de que decidiera ir a poner a prueba su talento en el programa de “Yo soy” de Chile.

Según el medio de comunicación, La República, Carlos Burga, quien imita a José José, tiene poderosas razones por las que fue a probar suerte en el país del sur de América.

“Me dedico a rendir tributo al ‘Príncipe de la canción’, José José. Quiero llegar, de alguna manera, a todas las nuevas generaciones de Chile para que conozcan la música de José José. Esas nuevas generaciones deben de saber que aún existe el ‘Príncipe de la canción’”, dijo el artista nacional al medio peruano.

Durante su primera presentación, Carlos Burga logró convencer al jurado chileno al elegir “La nave del olvido”, una de las canciones más famosas de José José.

“El look correcto, la toma de micrófono perfecta. Se parece a José José. Elegante, sobrio, lo que tiene que ofrecer es solamente voz. Una recomendación para ti: hay pequeñas transiciones que hiciste un poco más bruscas que José José y el vibrato final nunca lo vuelvas a repetir porque José José vibreteaba muy leve, casi imperceptible. El vibrato fue duro, pero eres de todas maneras José José”, dijo Antonio Vodanovic, quien es conocido por haber animado muchas ediciones del festival Viña del Mar.

Por su parte, Jean Philippe Cretton, ex presentador de “Yo soy Chile”, dijo sobre el peruano:

“Tal como dice el coro: faltó un poquito más para llegar a la nota en las íes sobre todo. Ese ‘í’ te quedaba un poquito bajo y se notaba porque tenías que separarte un poco del micrófono. Me imagino porque tuviste un inconveniente con la voz, pero en ningún caso eso desmerece una excelente imitación. Así que para mí eres José José, sin duda alguna”, manifestó el chileno.

Por último, Fran García-Huidobro, también miembro del jurado de “Yo soy Chile” indicó que “el parecido físico es evidente y, a diferencia de Antonio, yo me quedé pegada cuando vi la última parte de la canción, cuando dice: ‘me moriría si te vas’. Encontré que era igual”.

QUIÉN ES JOSÉ JOSÉ

José Rómulo Sosa Ortiz, conocido como José José, fue un cantante y actor mexicano que es considerado como un icono musical en la segunda mitad del siglo XX. Su legado y trayectoria como cantante le valieron el llegar a ser apodado como El Príncipe de la Canción.

Nacido en una familia de músicos, José José comenzó su carrera musical en su adolescencia tocando la guitarra y cantando serenatas, luego se unió a un trío de jazz y bossa nova donde cantó y tocó el bajo y el contrabajo.

Sin embargo, José José encontró el éxito como solista a principios de la década de 1970, cuando demostró su habilidad vocal con una impresionante interpretación de la canción «El triste» en el segundo Festival de la Canción Latina celebrado en Ciudad de México en ese mismo año.

Las presentaciones y el estilo vocal de José José influyeron en muchos artistas latinos de diversas partes del mundo en un amplio rango de géneros musicales, en una carrera que abarcó más de cuatro décadas. Fue gracias a su voz y popularidad, que este músico fue considerado por la audiencia y los medios latinos como un ícono de la música pop latina y uno de los cantantes mexicanos más emblemáticos de su tiempo.

Lamentablemente, José José falleció el 28 de septiembre de 2019, a los 71 años, en un hospital de Homestead, Florida en Estados Unidos por complicaciones derivadas del cáncer de páncreas que padecía y que lo aquejó los últimos días de su vida.

QUÉ ES YO SOY CHILE

“Yo soy” de Chile es un programa de televisión chileno de imitaciones, emitido por Chilevisión desde 2019 basado en el formato My name is..., que tiene sus propias versiones en otros países.

La primera temporada de “Yo soy” de Chile comenzó el 23 de febrero de 2011 en la cadena Mega, donde se han realizado tres temporadas.

“Yo soy” de Chile consta de tres jurados encargados de seleccionar a las personas más parecidas a los famosos que ellos mismos seleccionaron, de los que saldrá el ganador elegido por el público.

En un inicio, “Yo soy” de Chile tuvo como presentador en Mega a Luis Jara, sin embargo, en Chilevisión, Millaray Viera es quién ha estado conduciendo el programa en la primera temporada.

En la segunda temporada de “Yo soy” de Chile en Chilevisión, se unió a la conducción el presentador de televisión Jean Philippe Cretton.