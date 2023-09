El fútbol de menores en Perú es esencial para para que nuestro país tenga mayores posibilidades de ver nacer a nuevas estrellas, las cuales brillen en un futuro cercano en la selección peruana. Por ese motivo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) fomenta e incentiva el seguimiento del Torneo de Promoción y Reservas 2023. A continuación, te presentamos cuál es la tabla de posiciones actualizada del certamen, los resultados de la última jornada y otros detalles igual de relevantes que debes conocer.

Tabla de posiciones del Torneo de Promoción y Reservas 2023

(Fútbolperuano.com)

Partidos jugados de la jornada 19 del Torneo de Promoción y Reservas 2023

Sporting Cristal 4 - 0 UTC Cajamarca

FBC Melgar 5 - 1 Unión Comercio

Deportivo Binacional 3 - 0 Academia Cantolao

Partidos por jugarse de la jornada 19 del Torneo de Promoción y Reservas 2023

Lunes, 25 Septiembre 2023

Sport Boys vs. Universidad César Vallejo (10:30 a.m.)

ADT Tarma vs. Alianza Atlético (3:15 p.m.)



Martes, 26 Septiembre 2023

Atlético Grau vs Sport Huancayo( 11: 00 a.m.)

Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima (1:30 p.m.)

Deportivo Municipal vs. Cusco Fútbol Club (3 p.m.)

Deportivo Garcilaso vs. Cienciano (3:15 p.m.)



¿Dónde ver el Torneo de Promoción y Reservas?

Aquellos hinchas que deseen ver todos los partidos del Torneo de Reservas 2023, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que serán transmitidos a través de las señales de Nativa TV, el canal Liga 1 y la plataforma online FPF Play.

¿Cómo se juega el Torneo de Promoción y Reservas?

Durante la temporada 2023, el formato de la competencia constará de una fase regular descentralizada, en la cual los 19 clubes que participan jugarán todos contra todos en una sola ronda. Luego, los 12 primeros puestos de la tabla de posiciones irán de manera directa a los Play Offs, siendo divididos en dos grupos de seis.

De esta manera, los dos primeros de cada serie lograrán clasificar a las semifinales del Torneo de Promoción y Reservas, las mismas que se jugarán en noviembre en partidos de eliminación directa y serán de ida y vuelta, como será con la gran final de la competencia de la Liga1, la cual es esperada por los fanáticos del fútbol peruano. Ellos no solo se contentan con ver la Primera División, pues saben que también es ideal observar a los jóvenes valores de cada uno de los clubes que jueguen este torneo.

¿Cuáles son las bases del Torneo de Promoción y Reservas?

Los jugadores que logren participar tienen que ser de la categoría 2001, debido a que se apunta a futbolistas que sean observados con miras al próximo Preolímpico Sub 23 que se llevará a cabo el año 2024 y prepara a la Selección Sub-20 para el torneo de la categoría que se disputará en el año 2025. Finalmente, a diferencia de otros años, esta vez el campeón del Torneo de Promoción y Reservas 2023 no ayudará a otorgar un puntaje adicional a los clubes en la Liga1 Betsson.

