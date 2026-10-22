Por Redacción EC

Dormir bien no consiste solamente en cumplir con la cantidad de horas necesarias, sino también en establecer una hora fija para acostarse y despertar cada día. Mantener esta costumbre ayuda a regular el reloj biológico, favorece un descanso reparador y beneficia tanto la salud física como el equilibrio mental. Por el contrario, los cambios frecuentes en los horarios de sueño podrían tener consecuencias negativas para el organismo a largo plazo. Conoce qué consejos brinda un especialista para adoptar una rutina de descanso estable, cuáles son las prácticas que conviene evitar antes de ir a la cama y de qué manera este hábito puede mejorar tu salud más allá de levantarte con energía.