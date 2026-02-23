Traer un celular del extranjero puede parecer una forma práctica de ahorrar dinero o acceder a modelos que aún no llegan al país. Sin embargo, en el Perú, este proceso no termina al encender el equipo por primera vez. Las autoridades han reforzado los controles para evitar el uso de dispositivos de origen ilegal, y no cumplir con el registro correspondiente puede dejar al usuario sin señal en cuestión de días.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) recordó que los teléfonos móviles ingresados desde el extranjero deben pasar por un trámite obligatorio ante la empresa operadora. De no hacerlo, el equipo puede ser restringido en un plazo máximo de 48 horas, aun cuando funcione inicialmente sin inconvenientes.

¿POR QUÉ OSIPTEL ADVIERTE QUE EL CELULAR PUEDE SER BLOQUEADO?

La advertencia responde a la obligación de registrar los equipos móviles importados para uso personal. Solo los celulares que cumplan este procedimiento son incorporados a la denominada “lista blanca”, que agrupa a los dispositivos autorizados para operar sin limitaciones en las redes móviles del país. Aquellos que no figuren en este registro pueden ser considerados irregulares y, por tanto, sujetos a bloqueo.

Este control forma parte del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, un sistema creado para impedir que teléfonos robados, clonados o con códigos adulterados sigan siendo utilizados en el mercado nacional, según informa Infobae.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO PARA EVITAR LA RESTRICCIÓN?

Para que un dispositivo importado por una persona natural sea integrado a la denominada “lista blanca”, es imperativo realizar un trámite presencial. Los requisitos y pasos comprenden lo siguiente:

Validación de identidad técnica: El usuario debe presentarse en una oficina de su operadora para que los especialistas confirmen que el IMEI físico (impreso en el chasis o bandeja) es idéntico al IMEI lógico que se visualiza en pantalla al digitar el código *#06#. Suscripción de fe pública: El interesado deberá firmar una declaración jurada donde garantice que el móvil fue comprado para beneficio personal y que su ingreso al país cumplió con las normas aduaneras. Inclusión en el registro: Tras validar que el código de 15 dígitos es original y no ha sido manipulado, la empresa de telecomunicaciones procederá a dar de alta el equipo en el padrón de terminales autorizados.

¿QUÉ PASA SI NO SE HACE EL REGISTRO A TIEMPO?

Si un usuario utiliza un celular importado sin completar el trámite, la red móvil puede restringir su funcionamiento. Antes del bloqueo, la empresa operadora envía un mensaje de texto alertando sobre la situación y otorgando un plazo máximo de dos días hábiles para regularizar el registro.

Si el usuario no cumple dentro de ese periodo, el equipo queda inhabilitado para realizar llamadas, enviar mensajes o usar datos móviles en las redes nacionales.

¿EXISTEN LIMITACIONES O COSTOS ADICIONALES POR ESTE SERVICIO?

Es fundamental que el consumidor sepa que este proceso es un derecho y no debe generar cargos monetarios. La legislación prohíbe que las operadoras cobren por el registro o que condicionen la inscripción a la compra de un paquete de datos o contrato nuevo. No obstante, existe una restricción cuantitativa: cada individuo está facultado para dar de alta un tope de cinco unidades móviles anualmente, asegurando así que el beneficio sea estrictamente para uso particular y no con fines comerciales encubiertos.

¿CÓMO SABER SI UN CELULAR ESTÁ REGISTRADO O NO?

Para facilitar la verificación, OSIPTEL cuenta con una herramienta digital ‘Checa si tu cel no está registrado’ que permite consultar si un equipo está debidamente inscrito. En caso de detectar que un celular comprado en el Perú no figura como registrado, el usuario debe exigir a la empresa vendedora que regularice la situación.

