El reconocido coreógrafo Arturo Chumbe fue invitado al programa digital “Nadie se salva”, conducido por los actores Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, donde habló de diversos temas relacionados a su carrera artística y vida personal. En este contexto, una curiosa anécdota llamó la atención cuando le preguntaron puntualmente sobre si había tenido como alumno de baile al reconocido comediante Jorge Luna.

Según las declaraciones que brindó el bailarín, si bien reconoce haber tenido la oportunidad de haber interactuado con el conductor de “Hablando Huevadas”, no recuerda los hechos con claridad. A continuación, te contamos qué dijo exactamente.

¿QUÉ RESPONDIÓ ARTURO CHUMBE CUANDO LE PREGUNTARON SI HABÍA SIDO PROFESOR DE BAILE DE JORGE LUNA?

Consultado por Pablo Saldarriaga por si de verdad fue profesor de baile de Jorge Luna, Arturo Chume reconoció que es un hecho verdadero pero no lo recuerda. “Oye si, pero era tan chiquito que yo no me acuerdo”, sostuvo.

En esta línea, el coreógrafo compartió que hace unos años fue invitado para el cumpleaños del comediante, pero a pesar de este evento no recuerda nada de él, especialmente porque no tiene una foto a su lado.

“Debo confesar que hace unos años, yo llegué de Argentina y era cumpleaños de Jorge. Me invitaron para que le dé un regalo. (...) La cosa es que le llevé un regalo. Pero la verdad no me acuerdo de él de chiquito. Y no, no tengo fotos de él”, indicó Chumbe, quien luego destacó que Luna reconociera públicamente que tomó clases con él en su estudio de baile.

Por su parte, Saldarriaga destacó la habilidad de Luna para bailar y crear sus propias rutinas. Como se recuerda, hace un tiempo, Jorge Luna se volvió viral en las redes sociales al demostrar sus dotes para el baile en el día de su matrimonio. Al ritmo de canciones de “Combinación de la Habana” y “Son tentación”, el cómico de ‘Hablando Huevadas’ captó la atención con pasos descritos como “prohibidos” y llenos de energía.

¿QUÉ DIJO ARTURO CHUMBE SOBRE SI TUVO UNA RELACIÓN CON JORGE LUNA?

En medio del tema sobre Jorge Luna, Gabriel Calvo le preguntó a Arturo Chumbre si había salido con Jorge Luna, a lo que el coreógrafo lo negó rotundamente.

“(Gabriel Calvo: ¿Pero no saliste con Jorge?) No, no muy chiquito. (...) No, no es mi tipo. Mi religión no lo permite”, dijo el bailarín, generando las risas de los conductores.

¿QUÉ DETALLES REVELÓ ARTURO CHUMBE SOBRE LA MALA RELACIÓN ENTRE MARÍA PÍA Y TIMOTEO?

En la misma entrevista para “Nadie se salva”, Arturo Chumbe fue consultado sobre la tensa relación entre María Pía Copello y Timoteo, el muñeco a cargo de Ricardo Bonillo.

Primero, el artista fue consultado sobre los rumores de la supuesta ‘mano larga’ de Timoteo en el set de grabación, a lo que rechazó enfáticamente. Acto seguido, describió a Timoteo como un personaje travieso que solía hacer canciones con doble sentido, lo que provocaba María Pía Copello le llame la atención en varias ocasiones.

Luego se refirió al conflicto entre la presentadora y el personaje, sugiriendo que dicha situación empezó cuando Karina Rivera dejó su rol de conductora y María Pía asumió su posición, lo cual pudo haber afectado al personaje en cuestión.

En esta línea, Chumbe opinó que la falta de empatía por parte del personaje podría haber exacerbado el conflicto, y sugirió que María Pía, al ganar influencia, pudo haber decidido tomar represalias en contra de él, según recoge el diario Popular.