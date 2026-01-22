Sigue los cambios en las series emblemáticas del ‘Chicagoverse’. En esta ocasión, “Chicago Fire” verá alterado su elenco por la salida de uno de sus personajes más importantes.

Chicago Fire es un drama de acción estrenado en el año 2012. Creado por Dick Wolf, Derek Haas y Michael Brandt, se hizo de millones de fanáticos gracias a las historias que transcurren al interior de la estación 51, correspondiente a los bomberos de Chicago.

¿QUIÉN DEJARÁ “CHICAGO FIRE”?

El citado medio indica que el personaje del jefe de estación Dom Pascal, interpretado por el actor Dermot Mulroney, se alejará luego del crossover previsto para el próximo 4 de marzo.

Según se indica, esto se trata solo de un hiato, por lo que Pascal volvería para el episodio final de la temporada vigente, es decir, la 14.

LA HISTORIA DE PASCAL

Dom Pascal entró a “Chicago Fire” desde la temporada 13, concretada la salida del mítico jefe Wallace Boden, interpretado por Eamonn Walker.

En “Chicago Fire”, el jefe Dom Pascal llegó y generó ciertas reticencias entre los integrantes de la estación 51, sin embargo, con el paso del tiempo logró ganarse la confianza de todos.

El jefe Dom Pascal deja la serie "Chicago Fire". / NBC

Durante el avance de la serie dramática y de acción, vimos cómo Pascal perdió a su esposa en un trágico accidente de tránsito, lo cual generó un ímpetu suyo por hallar una ‘verdad’ distinta a la que finalmente reportaron sus comandados en la estación 51.

En el último tiempo, Pascal ha estado ausente en algunos episodios de la serie de NBC. Al reaparecer, ha tenido que enfrentar las ganas de los jefes de Bomberos de reducir personal en cada estación para optimizar costos.

¿QUIÉN LO REEMPLAZARÁ?

Reemplazará a Pascal como jefe de la estación Rob Morgan, interpretado por el actor Hopkins. Él estará desde el episodio 16 y seguirá en la serie por cuatro más, quizás hasta el episodio final de temporada.

nació el 24 de febrero de 1973 en Carolina del Norte. Ha actuado en producciones como “Mudbound”, “No mires arriba”, “Bull”, entre otras.