Un verdadero suceso ha sido la emisión del Crossover de “One Chicago”, el universo conformado por los programas “Chicago Fire”, “Chicago MED” y "Chicago PD".

Según cifras oficiales, 6.4 millones de espectadores vieron la emisión conjunta del día miércoles 4 de marzo, emitida por la señal de NBC. Esto sin contar la gente que lo vio posteriormente en el streaming Peacock.

Variety detalla que todo empezó con “Chicago Fire” y sus 6.3 millones de televidentes, pasó a “Chicago Med” con 6.4 y cerró con Chicago PD y sus 6.1 millones. Se trata de picos de ráting por temporada y una cifra no alcanzada en al menos un año.

En un Crossover, los guionistas de los tres programas de ‘One Chicago’ unen esfuerzos para hacer que las historias coincidan en un lapso de tres horas. Así, el televidente debe hacer el ‘esfuerzo’ por seguir la historia en los tres dramas casi obligatoriamente.

Cada crossover requiere un largo proceso de coordinación y producción entre los equipos a cargo de los tres programas creados por Dick Wolf.

Hank Voight, Kelly Severide y Sharod Goodwin.

En esta ocasión, el tema del crossover fue un misterioso ataque químico que puso en peligro un avión lleno de pasajeros en el aeropuerto de Chicago. La gran novedad fue el regreso los agentes Jay Halstead (Jesee Lee Sofer) y Hailey Upton (Tracy Spiridakos), quienes dejaron Chicago PD en 2022 y 2024, respectivamente.

¿CUÁNDO SE VERÁ EN LATINOAMÉRICA?

Los seguidores de los tres programas de One Chicago ven a sus héroes de acción real vía Universal+.

Según se informó, la señal de streaming tiene previsto emitir este crossover el próximo sábado 4 de abril.