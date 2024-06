Jefferson Farfán se encuentra incursionando en el mundo empresarial con su participación en la construcción de un centro comercial. Desde que se reveló esta noticia, no se escucharon declaraciones del exfutbolista sobre el tema hasta el pasado miércoles 19 de junio, que se emitió una entrevista suya donde compartía algunos detalles de su próximo proyecto. En esta línea, el exseleccionado peruano reveló quien fue la persona que le motivó a invertir en su propio mall.

¿QUIÉN MOTIVÓ A JEFFERSON FARFÁN A INVERTIR EN UN CENTRO COMERCIAL?

En diálogo con las conductoras de “América Hoy”, Janet Barboza, Brunella Horna y Ethel Pozo, el retirado futbolista reveló que la persona que le impulsó a involucrarse en la construcción de un centro comercial fue su madre Rosario Guadalupe, conocida como Doña Charo.

“Fue gracias a mi madre en realidad, ella fue la visionaria. Es una de las personas que siempre me ha enderezado cuando he estado pensando en otras cosas. Hay que pensar en el futuro, en el futuro de los hijos y de la familia”, relató la ‘Foquita’, demostrando que su madre fue fundamental en su decisión de involucrarse en el sector inmobiliario.

¿QUÉ DIJO JEFFERSON FARFÁN SOBRE SU INVERSIÓN EN UN MALL?

El exfutbolista se mostró reservado sobre los detalles, pero se comprometió a dar más información cuando el proyecto esté más avanzado. Por el momento, solo comentó que su incursión en la industria de construcción comenzó hace 5 años.

“Sí (me estoy dedicando al mundo empresarial), hay algunas cositas. Hace cinco años vengo trabajando en un rubro que no me imaginé que estaría. Voy a lanzar algo que muy pronto se enterarán, tiene que ver con la construcción”, comentó Farfán.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL CENTRO COMERCIAL DE JEFFERSON FARFÁN?

Según reveló “América Hoy”, el centro comercial de Jefferson Farfán llevará el nombre de “Foquita Mall” y estará ubicado en Lurín, en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur. Hasta donde se supo, el nuevo proyecto del exjugador está valorizado en 55 millones de soles, el cual estaría construyéndose en una superficie de 8 700 metros.

Además, trascendió que el centro comercial de la Foquita tendría restaurantes, tiendas por departamentos, canchas de padel y más negocios. Todavía no se revela si el proyecto tiene más socios.

¿CUÁNDO SE INAUGURARÁ EL MALL DE JEFFERSON FARFÁN?

Tras conocerse que la ‘Foquita’ planea abrir un mall, el programa ‘Todo se Filtra’ se dirigió hasta el kilómetro 40 de la Panamericana Sur y allí confirmó que desde enero se estaba realizando la construcción del centro comercial y que la obra estaría culminada en noviembre de este 2024.

Sin embargo, esta obra recién sería inaugurada en diciembre del mismo año, según confirmó una trabajador del lugar.

¿CUÁLES SON LAS GRANDES MARCAS QUE ESTARÁN EN EL MALL DE JEFFERSON FARFÁN?

Según recoge el diario El Popular de las declaraciones de Karen Lozada, CEO de On Retail Perú, equipo encargado del proyecto, el mall de la ‘Foquita’ contará con la siguientes marcas confirmadas: el reconocido supermercado Wong, la popular cafetería Sarcletti, la cadena de repostería Cinnabon, la heladería Häagen-Dazs, la tienda de belleza Aruma, la tienda de calzado Bata, la cadena de ópticas Eyes Illusion y un gimnasio SmartFit.

El centro comercial también contará con una variada oferta gastronómica y áreas deportivas. Asimismo, se espera la confirmación de tres marcas importantes en el sector de la salud (laboratorio y centro médico), así como espacios dedicados al coworking y entretenimiento.