Este domingo 24 de marzo se llevó a cabo el segundo examen de admisión a la Universidad Nacional de Piura (UNP) en la modalidad IDEPUNP, es decir, para aquellos aspirantes que postularon a través del Instituto de Enseñanza Pre Universitaria de la UNP. La casa de estudios superiores ya compartió los resultados del proceso de admisión y en esta nota te brindamos el enlace actualizado.

¿Dónde consultar la lista de ingresantes a la UNP 2024?

La prueba de hoy se llevó a cabo con normalidad. Fueron 2,118 los postulantes quienes asistieron a la sede de la UNP desde las 6:45 a.m. El examen inició a las 9:00 a.m. en 50 aulas de los pabellones Miguel Gutiérrez Correa, la Facultad de Ciencias Administrativas, Ciencas Contables y Financieras y la Facultad de Ingeniería de minas. A las 11:30 a.m. los aspirantes, que estudiaron durante el ciclo pre académico entre enero y marzo, culminaron su prueba para competir por una de las 242 que actualmente ofrece la universidad para esta modalidad de ingreso.

Horas después se compartieron los resultados, que se pueden consultar en el siguiente ENLACE.

¿Cuáles son las carreras que ofrece la UNP en la modalidad IDEPUNP?

Son, en total, 35 carreras divididas en 14 facultades, entre las que solo hay disponibles 242 plazas.

Ciencias Administrativas

Agronomía

Ingeniería Agrícola

Ciencias Contables y Financieras

Economía

Ingeniería Industrial

Ingeniería Informática

Ingeniería Agroindustrial e Industrias Alimentarias

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería de Minas

Ingeniería Geológica

Ingeniería de Petróleo

Ingeniería Química

Ingeniería Ambiental y de Seguridad Industrial

Ingeniería Pesquera

Ingeniería Zootécnica

Medicina Veterinaria

Medicina Humana

Enfermería

Psicología

Obstetricia

Estomatología

Historia y Geografía

Lengua y Literatura

Educación Inicial

Educación Primaria

Ciencias de la Comunicación

Derecho y Ciencias Políticas

Matemática

Física

Ciencias Biológicas

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Estadística

Ingeniería Civil

Arquitectura y Urbanismo