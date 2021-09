La Selección peruana cayó 2-0 ante Brasil en Recife y, de esta manera, se complican sus chances de clasificar al Mundial de Qatar 2022 . El equipo nacional se mantiene en la séptima ubicación de la tabla de las Eliminatorias, sin embargo, ahora se encuentra a cinco puntos de la zona del repechaje. Ya luego del encuentro, Ricardo Gareca , técnico de la ‘Bicolor’, se refirió a las posibilidades que tiene su equipo de cara al futuro.

“Se está complicando pero hay que pelear. Nosotros no somos de bajar los brazos y hay que preparar el partido con Chile. No hay que perder la fe. Estamos luchando para ir trepando en la tabla”, señaló el ‘Tigre’, quien reconoció lo trascendental que será la próxima jornada triple a jugarse en octubre.

Asimismo, el entrenador argentino no quizo hablar de los errores individuales de Anderson Santamaría en los goles brasileños. “Sobre los errores no me voy a expresar mucho porque no tengo mucho que expresar, más allá de la superioridad de Brasil que se manifestó en el resultado y también en el desarrollo. Lo que puedo decir es que fuimos superados más allá de los errores”.

Al ser consultado sobre el polémico primer tanto del cuadro de Tite, luego de una supuesta falta de Neymar a Anderson Santamaría, el exUniversitario dijo lo siguiente: “El primer gol quisiera verlo detenidamente. Desde el ángulo en el que estaba, para mí, fue clara infracción. Tengo que ver varias cosas que sucedieron dentro del juego y también afuera”.

Una nueva jornada triple de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 iniciará en menos de 30 días, por lo que el elenco bicolor ya piensa en su clásico rival: Chile. El clásico del Pacífico será un partido de punto de quiebre para ambas selecciones.

VIDEO RECOMENDADO

Como parte de su estrategia de vacunación contra el COVID-19, el Ministerio de Salud anunció que empiezan las inoculaciones a todos los adultos nacidos en 1994. (El Comercio)

TE PUEDE INTERESAR