La Semana Santa de este 2024 está cada vez más cerca. Aunque Perú es un estado laico, son millones los peruanos que año tras año conmemoran estas fechas. En ese sentido, tenemos días como el Jueves Santo o Viernes Santo. Pero, ¿qué es lo que se sabe sobre el Miércoles Santo? En la siguiente nota podrás descubrir si este año se considerará al miércoles 27 de marzo como feriado o día no laborable.

¿El Miércoles Santo es feriado?

Es necesario recalcar que la designación de los feriados y días no laborables varían dependiendo las tradiciones y leyes de cada país. En algunos de ellos, incluso, esta definición es distinta en diversas ciudades. En Perú, las fechas más significativas de la Semana Santa suelen ser el Jueves Santo y el Viernes Santo, por conmemorar la última cena y la crucifixión de Jesucristo, respectivamente.

Por supuesto, el Miércoles Santo también está considerado dentro de la Semana Santa regular, aunque no se le suele considerar un feriado en nuestro país y la situación se repite en muchos otros lugares. En ese sentido, solo queda recurrir a los documentos oficiales para determinar si una fecha en particular es feriado o no laborable. Así pues, encontramos en el artículo 6 del Décreto Legislativo 713, que este año solo se considerará como feriados al jueves 28 y viernes 29 de marzo.

Entonces, es seguro afirmar que el miércoles 27 marzo, aún formando parte de la conmemoración de la Semana Santa, no será un día no laborable. Eso sí, esta situación podría cambiar a futuro. Pero, por lo menos este 2024, no será así.

¿Qué se celebra el Miércoles Santo?

En realidad, no se podría decir que el Miércoles Santo se celebra algo en particular. También se le conoce como Miércoles del Espía porque, según la tradición cristiana y el evangelio de Mateo, este es el día en que Judas Iscariote conspira con los autoridades judías para entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Es a partir de aquí que Jesucristo pasará a ser prisionero de los romanos y será condenado a la crucifixión, dando pie a los días de mayor importancia de la Semana Santa.

Cabe mencionar que este día también se conmemora la ‘Unción de Betania’, un suceso en el que Jesús revela a sus discípulos que, en cierta manera, ya era consciente del destino que le deparaban los siguientes días.

El Miércoles Santo se conmemora la traición de Judas Iscariote hacia Jesucristo.

¿Cuáles son los feriados restantes del 2024?

1- Día del Trabajo (MAYO)

2- Batalla de Arica y Día de la Bandera (JUNIO)

3- San Pedro y San Pablo (JUNIO)

4- Día de la Fuerza Aérea del Perú (JULIO)

5 / 6- Fiestas Patrias (JULIO)

7- Batalla de Junín (AGOSTO)

8- Santa Rosa de Lima (AGOSTO)

9- Combate de Angamos (OCTUBRE)

10- Día de Todos los Santos (NOVIEMBRE)

11- Día de la Inmaculada Concepción (DICIEMBRE)

12- Batalla de Ayacucho (DICIEMBRE)

13- Navidad (DICIEMBRE)