La credencial de miembro de mesa es un documento que deberán tener consigo las personas elegidas para conducir el desarrollo de la votación por las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Esta acreditación les permitirá identificarse como tal ante la ONPE y los personeros de los partidos políticos.

El documento deberá ser solicitado por los miembros de mesa antes del 2 de octubre para que puedan ingresar al local de votación antes de las 6:00 a.m. En el caso de no tenerlo a su lado, estas personas podrían ser confundidos por un elector común y, en ese caso, no se les permitirá el acceso hasta las 7:00 a. m. cuando ya se les haya considerado como ausente de su respectivo puesto.

¿CÓMO OBTENER TU CREDENCIAL DE MIEMBRO DE MESA?

Puedes conseguir este documento de manera virtual y presencial. A continuación te contamos cómo obtenerlo:

Virtual

Ingresa al “Servicio de consultas en línea de la ONPE”.

Si eres miembro de mesa, te aparecerá la opción “Descarga tu credencial”.

Ingresa el código de verificación que se encuentra en tu documento de identidad (dígito ubicado al costado del número de DNI) y tu fecha de nacimiento.

Descarga tu credencial.

Presencial

Inicialmente deberás recibir tu acreditación como miembro de mesa por parte de la ONPE en la dirección de tu domicilio señalada en el padrón electoral.

En el caso que no te lo entreguen, recoge el documento en la Oficina Descentralizada de Proceso Electoral (ODPE) más cercana a tu hogar de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. Si tienes dudas sobre a cuál ODPE asistir, llama al (01) 417-0630, opción 1.

Cabe recordar que debes llevar tu DNI para que puedas confirmar tu identidad y de esta manera el encargado correspondiente pueda entregarte tu credencial.

Por otro lado, es importante destacar que si no cumples con ser miembro de mesa, se te cobrará la multa electoral correspondiente.

¿QUÉ ES UNA MULTA ELECTORAL Y EN QUÉ CASOS SE HACE EFECTIVA?

Esta modalidad es muy utilizada para sancionar a quienes no cumplen con la obligatoriedad de alguna función relacionada a un proceso electoral, ya sea presidencial o municipal.

En este caso puntual, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es la entidad que resuelve la magnitud de la falta, y determina cuáles son los causales y motivos para aplicar una penalidad.

Para tal efecto, se considera multar a un ciudadano por no cumplir con participar de la jornada electoral como votante o miembro de mesa principal o secundario.

Detallemos cuáles son las razones consideradas como incumplimiento por el JNE:

No asistir al local de votación asignado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para emitir el voto correspondiente .

. No asistir al local de votación asignado para cumplir con las funciones de ser miembro de las mesas de sufragio, ya sea como titular o suplente .

. No aceptar y/o abstenerse de suplir a algún miembro de mesa ausente.

¿CUÁNTO VALEN LAS MULTAS ELECTORALES Y CÓMO ESTÁN CLASIFICADAS DISTRITALMENTE?

La entidad encargada de fiscalizar todo tipo de evento electoral en el Perú, ha establecido los costos de la multa electoral de acuerdo a un esquema de clasificación distrital.

Este esquema estipula la diferenciación de montos por zonas consideradas como pobre, no pobre, y pobre extremo.

Asimismo, los costos ligados a los miembros de mesa son considerablemente elevados y mayores dada la importancia de las funciones determinadas, y ya sea por inasistencia o negación.

Esta clasificación distrital se basa en un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).

Repasemos el detalle de cada tipo de multa electoral: