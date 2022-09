Uno de los grupos de Kpop más populares del mundo, BTS, lanza su reality “In the Soop: Friendcation” a través de la plataforma Disney +, uno de los servicios de streaming más conocidos. Es por ello que en esta nota te contaremos cuándo es que llegará esta serie a Latinoamérica, además de otra información relacionada al tema que puede ser de tu interés.

CUÁNDO LLEGARÁ EL REALITY DE BTS A LA SEÑAL DE DISNEY +

Luego de que el estreno de Permission to Dance on Stage LA, la plataforma de streaming confirmó la llegada del segundo contenido relacionado al grupo de BTS, el reality In the Soop: Friendcation.

In the Soop: Friendcation es un derivado de BTS in the Soop, donde sus siete integrantes toman un merecido descanso de los escenarios y de la música, para divertirse y distenderse de todo ese ajetreo de sus vidas como famosos.

El nuevo contenido tiene la participación de V, pero acompañado de sus amigos, los llamados “Wooga Squad”, que está integrado por Park Seo-joon, quien fue protagonista de la exitosa serie de 2020, Itaewon Class, entre otras, además hará parte del cast de The Marvels, para 2023, como el villano de la historia. También están Choi Woo-shik (Parásitos), Park Hyung-sik (Herederos) y Kwon Sung-hwan, rapero conocido como Peakboy.

El estreno de In the Soop: Friendcation ya se llevó a cabo en Asia a mediados de este 2022 y el 19 de octubre llegará a Latinoamérica a través de Disney +. Mientras, puedes disfrutar de Permission to Dance on Stage LA en la misma plataforma.

QUÉ ES BTS

BTS es un grupo surcoreano que goza de gran popularidad en todo el mundo y que tiene uno de los grupos de fans más conocidos del mundo.

BTS está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. La banda debutó el 13 de junio de 2013, bajo la compañía Big Hit Entertainment, con la canción “No More Dream”, incluida en su primer sencillo “2 Cool 4 Skool”.

Pese a este lanzamiento, BTS alcanzaría la fama en el año 2015, con sus lanzamientos de la serie The Most Beautiful Moment in Life: Part 1 (2015), Part 2 (2016), y Young Forever (2016).

Estos 7 jóvenes han demostrado su talento en los escenarios, quienes se han hecho acreedores de varios premios en importantes ceremonias, no solo de Corea del Sur, sino en galas internacionales importantes como Billboard.

Los miembros fueron incluidos en la edición internacional de la revista Time como “Líderes de la nueva generación”, y fueron parte de la lista de las personas más influyentes del mundo en 2019.

Además de ello, Forbes Corea los reconoció como las celebridades más destacadas del país en 2018 y 2020, en tanto que el grupo se posicionó en el número 43 de la Forbes Celebrity 100 de 2019 como una de las boy bands con mayores ingresos del mundo.

Este 2020, la boy band surcoreana inició bien el año con el lanzamiento de su álbum musical “Map of the Soul: 7″.

QUÉ ES DISNEY +

Disney + es un servicio de streaming que ofrece películas, documentales, especiales, cortos, programas y series de televisión producidas por The Walt Disney Studios y Walt Disney Television.

Junto a Netflix, Disney + es una de las compañías más populares del streaming en la actualidad.

La interfaz de Disney + presenta diferentes secciones temáticas con contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star.

Disney +, en la actualidad, tiene más de 152.1 millones de usuarios activos, según reportes que la misma compañía ha realizado hasta julio de 2022.