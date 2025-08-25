En los últimos meses, Franco Vidal ha incrementado su popularidad en redes sociales gracias a sus constantes interacciones con miles de seguidores en Kick, donde comparte cada detalle de su rutina. A pesar de que no está exento de las críticas y cuestionamientos con respecto a su labor como alcalde de Ate, el streamer ha sabido ganarse el cariño de los más jóvenes. De hecho, hace poco tuvo una particular anécdota con un seguidor, quien le pidió una ayuda económica para continuar con sus estudios universitarios. Sin embargo, el hombre recibió un inesperado mensaje tras ver su celular. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

FRANCO VIDAL TUVO UNA INESPERADA RESPUESTA A JOVEN QUE LE PIDIÓ AYUDA ECONÓMICA

En las últimas horas, Franco Vidal se ha vuelto tendencia en las redes sociales luego de que un hombre se le acercara a pedirle ayuda económica. A través de TikTok, se compartió un video en la que se muestra a un joven solicitándole una foto al alcalde de Ate, mientras él se disponía a visitar unas obras en su jurisdicción. No obstante, tras ello, este no dudó en pedirle una ayuda económica al también streamer para, según él, pagar la matrícula de su universidad.

“Te pido un apoyo para mis estudios. Quiero para pagar mi universidad. Necesito tu voluntad”, dijo el joven. Al escuchar esta petición, el burgomaestre ateño, aparentemente con la intención de ayudarlo, le pidió que trabajara en su canal digital. “Pero farmea (trabaja), yo pago la matrícula de tu universidad, la pensión. O sea, tú esperas que yo saque plata y te entregue ahorita 1.000 soles”, sostuvo al inicio. No obstante, el joven fue sorprendido por la inesperada reacción de Vidal.

El también abogado de 27 años le pidió que mostrara su celular y, al notar que se trataba de un equipo de alta gama, puso en duda sus declaraciones y, por ende, rechazó su solicitud. “Oye hermano, mira, tienes tremendo fono. No me loquees, pues”, indicó. Por último, el alcalde optó por dejarlo solo y no brindarle el dinero, argumentando que no era necesario debido a que este portaba un celular aparentemente de alto costo y en buen estado.