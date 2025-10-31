Redacción EC
Este , tanto jóvenes como niños, celebran una de las efemérides más populares del mundo: , víspera del Día de Todos los Santos. Durante este día, se llevan a cabo diferentes fiestas con temáticas alusivas a la festividad, donde las personas se disfrazan de sus personajes terroríficos, de ficción o de cualquier otra cosa que su imaginación les permita. Así, en otras partes se suelen decorar las casas o espacios con elementos típicos de la denominada ‘Noche de Brujas’, ya sea con calabazas, telarañas, esqueletos, fantasmas y otros motivos de terror. De esta manera, te damos las mejores terroríficas y divertidas para que compartas con tus seres queridos durante este día.

FRASES NOVEDOSAS Y GRACIOSAS PARA ESTE 31 DE OCTUBRE


  • Si esta noche escuchas pasos… soy yo, buscando WiFi.
  • Que tus pesadillas sean dulces y tus dulces no den pesadillas.
  • No apagues la luz del chat, que algo se mueve detrás del sticker.
  • Feliz Halloween, criatura de las sombras digitales.
  • Entre sustos y risas, que pases un Halloween de miedo.
  • Responde antes de medianoche… o te enviaré otro sticker.
  • No todos los monstruos viven bajo la cama… algunos tienen tu número.
Halloween es una fecha muy espera por niños y jóvenes, quienes lucen sus mejores disfraces.
FRASES CORTAS PARA COMPARTIR EN LAS REDES SOCIALES EN HALLOWEEN

  • Esta noche, todo lo extraño y espeluznante cobra vida.
  • En Halloween, hasta la luna llena parece brillar diferente.
  • Dulce o truco, esta noche nadie se escapa.
  • Sombras, risas y algo de magia… eso es Halloween.
  • Es la hora de las brujas, ¿estás listo para la aventura?
  • Halloween es el único momento en el que ser diferente está de moda.
  • No dejes que la noche te engañe… es solo Halloween.
  • La magia está en el aire y el misterio también.
  • En Halloween, todos tienen algo que esconder.
  • Los susurros en la oscuridad nunca han sido tan interesantes.
  • Halloween no es para corazones débiles.
  • En Halloween, la realidad y los sueños se confunden.
  • Hoy la luna nos ilumina con misterio.
  • La noche de los muertos… vivos y felices de asustar.
  • En Halloween, el misterio es la única certeza.
  • ¿Quién dijo que el miedo no podía ser divertido?
  • Los gritos no serán de alegría esta noche.
Halloween es conocida por sus disfraces, el "truco o trato" y la decoración de calabazas.
FRASES PARA NIÑOS ESTE 31 DE OCTUBRE POR HALLOWEEN

  • ¡Dulces o travesura, tú decides la aventura!
  • ¡Prepara tu disfraz y no olvides los dulces!
  • Esta noche de Halloween, ¡los monstruos también son amigos!
  • ¡No tengas miedo! Los fantasmas solo quieren jugar.
  • Si ves una bruja volando, ¡es porque está celebrando!
  • En Halloween, todos podemos ser lo que queramos.
  • ¡Que el espíritu de Halloween te llene de dulces!
  • Los disfraces más divertidos son los que llevan una gran sonrisa.
  • ¿Escuchaste eso? ¡Es la risa de las brujas que vienen a jugar!
  • Truco o trato, ¡vamos a llenar las bolsas de dulces!
  • Si escuchas un ‘¡Buu!’ no te asustes, ¡solo es Halloween!
  • Los vampiros y fantasmas también tienen un gran corazón.
  • ¡Diviértete y recoge muchos dulces esta noche de Halloween!
  • Las calabazas te miran y te desean… ¡Feliz Halloween!
  • Hoy el miedo es divertido y los monstruos son amigos.
  • ¡Abracadabra! Que esta noche sea mágica y dulce.

