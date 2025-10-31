Este 31 de octubre, tanto jóvenes como niños, celebran una de las efemérides más populares del mundo: Halloween 2025, víspera del Día de Todos los Santos. Durante este día, se llevan a cabo diferentes fiestas con temáticas alusivas a la festividad, donde las personas se disfrazan de sus personajes terroríficos, de ficción o de cualquier otra cosa que su imaginación les permita. Así, en otras partes se suelen decorar las casas o espacios con elementos típicos de la denominada ‘Noche de Brujas’, ya sea con calabazas, telarañas, esqueletos, fantasmas y otros motivos de terror. De esta manera, te damos las mejores frases terroríficas y divertidas para que compartas con tus seres queridos durante este día.
FRASES NOVEDOSAS Y GRACIOSAS PARA ESTE 31 DE OCTUBRE
- Si esta noche escuchas pasos… soy yo, buscando WiFi.
- Que tus pesadillas sean dulces y tus dulces no den pesadillas.
- No apagues la luz del chat, que algo se mueve detrás del sticker.
- Feliz Halloween, criatura de las sombras digitales.
- Entre sustos y risas, que pases un Halloween de miedo.
- Responde antes de medianoche… o te enviaré otro sticker.
- No todos los monstruos viven bajo la cama… algunos tienen tu número.
FRASES CORTAS PARA COMPARTIR EN LAS REDES SOCIALES EN HALLOWEEN
- Esta noche, todo lo extraño y espeluznante cobra vida.
- En Halloween, hasta la luna llena parece brillar diferente.
- Dulce o truco, esta noche nadie se escapa.
- Sombras, risas y algo de magia… eso es Halloween.
- Es la hora de las brujas, ¿estás listo para la aventura?
- Halloween es el único momento en el que ser diferente está de moda.
- No dejes que la noche te engañe… es solo Halloween.
- La magia está en el aire y el misterio también.
- En Halloween, todos tienen algo que esconder.
- Los susurros en la oscuridad nunca han sido tan interesantes.
- Halloween no es para corazones débiles.
- En Halloween, la realidad y los sueños se confunden.
- Hoy la luna nos ilumina con misterio.
- La noche de los muertos… vivos y felices de asustar.
- En Halloween, el misterio es la única certeza.
- ¿Quién dijo que el miedo no podía ser divertido?
- Los gritos no serán de alegría esta noche.
FRASES PARA NIÑOS ESTE 31 DE OCTUBRE POR HALLOWEEN
- ¡Dulces o travesura, tú decides la aventura!
- ¡Prepara tu disfraz y no olvides los dulces!
- Esta noche de Halloween, ¡los monstruos también son amigos!
- ¡No tengas miedo! Los fantasmas solo quieren jugar.
- Si ves una bruja volando, ¡es porque está celebrando!
- En Halloween, todos podemos ser lo que queramos.
- ¡Que el espíritu de Halloween te llene de dulces!
- Los disfraces más divertidos son los que llevan una gran sonrisa.
- ¿Escuchaste eso? ¡Es la risa de las brujas que vienen a jugar!
- Truco o trato, ¡vamos a llenar las bolsas de dulces!
- Si escuchas un ‘¡Buu!’ no te asustes, ¡solo es Halloween!
- Los vampiros y fantasmas también tienen un gran corazón.
- ¡Diviértete y recoge muchos dulces esta noche de Halloween!
- Las calabazas te miran y te desean… ¡Feliz Halloween!
- Hoy el miedo es divertido y los monstruos son amigos.
- ¡Abracadabra! Que esta noche sea mágica y dulce.