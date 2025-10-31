Este 31 de octubre, tanto jóvenes como niños, celebran una de las efemérides más populares del mundo: Halloween 2025, víspera del Día de Todos los Santos. Durante este día, se llevan a cabo diferentes fiestas con temáticas alusivas a la festividad, donde las personas se disfrazan de sus personajes terroríficos, de ficción o de cualquier otra cosa que su imaginación les permita. Así, en otras partes se suelen decorar las casas o espacios con elementos típicos de la denominada ‘Noche de Brujas’, ya sea con calabazas, telarañas, esqueletos, fantasmas y otros motivos de terror. De esta manera, te damos las mejores frases terroríficas y divertidas para que compartas con tus seres queridos durante este día.

FRASES NOVEDOSAS Y GRACIOSAS PARA ESTE 31 DE OCTUBRE





Si esta noche escuchas pasos… soy yo, buscando WiFi.

Que tus pesadillas sean dulces y tus dulces no den pesadillas.

No apagues la luz del chat, que algo se mueve detrás del sticker.

Feliz Halloween, criatura de las sombras digitales.

Entre sustos y risas, que pases un Halloween de miedo.

Responde antes de medianoche… o te enviaré otro sticker.

No todos los monstruos viven bajo la cama… algunos tienen tu número.

Halloween es una fecha muy espera por niños y jóvenes, quienes lucen sus mejores disfraces.

FRASES CORTAS PARA COMPARTIR EN LAS REDES SOCIALES EN HALLOWEEN

Esta noche, todo lo extraño y espeluznante cobra vida.

En Halloween, hasta la luna llena parece brillar diferente.

Dulce o truco, esta noche nadie se escapa.

Sombras, risas y algo de magia… eso es Halloween.

Es la hora de las brujas, ¿estás listo para la aventura?

Halloween es el único momento en el que ser diferente está de moda.

No dejes que la noche te engañe… es solo Halloween.

La magia está en el aire y el misterio también.

En Halloween, todos tienen algo que esconder.

Los susurros en la oscuridad nunca han sido tan interesantes.

Halloween no es para corazones débiles.

En Halloween, la realidad y los sueños se confunden.

Hoy la luna nos ilumina con misterio.

La noche de los muertos… vivos y felices de asustar.

En Halloween, el misterio es la única certeza.

¿Quién dijo que el miedo no podía ser divertido?

Los gritos no serán de alegría esta noche.

Halloween es conocida por sus disfraces, el "truco o trato" y la decoración de calabazas.

FRASES PARA NIÑOS ESTE 31 DE OCTUBRE POR HALLOWEEN

¡Dulces o travesura, tú decides la aventura!

¡Prepara tu disfraz y no olvides los dulces!

Esta noche de Halloween, ¡los monstruos también son amigos!

¡No tengas miedo! Los fantasmas solo quieren jugar.

Si ves una bruja volando, ¡es porque está celebrando!

En Halloween, todos podemos ser lo que queramos.

¡Que el espíritu de Halloween te llene de dulces!

Los disfraces más divertidos son los que llevan una gran sonrisa.

¿Escuchaste eso? ¡Es la risa de las brujas que vienen a jugar!

Truco o trato, ¡vamos a llenar las bolsas de dulces!

Si escuchas un ‘¡Buu!’ no te asustes, ¡solo es Halloween!

Los vampiros y fantasmas también tienen un gran corazón.

¡Diviértete y recoge muchos dulces esta noche de Halloween!

Las calabazas te miran y te desean… ¡Feliz Halloween!

Hoy el miedo es divertido y los monstruos son amigos.

¡Abracadabra! Que esta noche sea mágica y dulce.

VIDEO RECOMENDADO