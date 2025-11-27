Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace más de 10 años, y de manera periódica sorprende a sus usuarios gracias al lanzamiento de nuevas funcionalidades. En ese sentido, y buscando reducir el spam y los contactos no deseados, ahora Meta te brinda la chance de poder realizar ajustes según necesidades puntuales, y así termines evitando que personas desconocidas logren agregarte a grupos sin tu consentimiento.
LA NUEVA FUNCIÓN INCORPORADA A WHATSAPP PARA EVITAR QUE DESCONOCIDOS TE AÑADAN A GRUPOS
A nivel global, más de 2 mil millones de personas hacen uso de WhatsApp como aplicativo que les permite mantenerse conectado con usuarios de distintas partes del mundo, sin embargo, y de forma predeterminada, la plataforma figura habilitada para hasta recibir mensajes de números desconocidos.
"Trabajamos arduamente para reducir el spam y los contactos no deseados ...“, remarca Meta mediante dicha plataforma, pero haciendo hincapié en que dadas sus políticas, "cualquier persona que tenga tu número de teléfono puede añadirte a un grupo“.
Si por ese motivo u otros similares, hoy necesitas cambiar los ajustes de privacidad en WhatsApp, y evitar así que personas desconocidas te añadan a grupos sin tu consentimiento, ayúdate gracias al siguiente paso a paso:
- Abre WhatsApp en tu celular, y accede al menú de Configuración o Ajustes.
- Ingresa al apartado donde dice “Privacidad”.
- Seguidamente, pasa a elegir la opción “Grupos”.
- Selecciona alguna de las siguientes alternativas:
- TODOS: “Todas las personas, incluso aquellas cuyos números no figuran en la libreta de contactos de tu teléfono, te pueden añadir a un chat grupal sin aprobación previa”.
- MIS CONTACTOS: “Solo los contactos guardados en la libreta de contactos de tu teléfono te pueden añadir a un chat grupal sin aprobación previa”.
- MIS CONTACTOS, EXCEPTO ...: “solo los contactos que tengas guardados en la libreta de contactos de tu teléfono, excepto aquellos que excluyas, te pueden añadir a un chat grupal sin tu aprobación previa”.
Tras completarse esta última parte del proceso de ajuste para controlar quién puede añadirte a un grupo de WhatsApp, considera que las invitaciones te empezarán a llegar de manera privada, y desde entonces tendrás la posibilidad de decidir si aceptas o rechazas cada solicitud recibida.
ESTOS SENCILLOS PASOS TE PERMITIRÁN EVITAR QUE DESDE NÚMEROS DESCONOCIDOS, HOY RECIBAS MENSAJES EN WHATSAPP
La seguridad resulta vital en todo aspecto y ámbito, siendo WhatsApp el aplicativo que también debes proteger para evitar caer en manos de una ciberdelincuencia cuyo método para robarte, por ejemplo, radica también en el envío de mensajes desde números que desconoces.
A partir de esta situación que puede convertirse en preocupación si tomamos en cuenta la existencia del phishing y hasta suplantaciones de identidad, te compartimos el siguiente paso a paso recomendado a fin de lograr terminar bloqueando cuentas sospechosas:
- Abre WhatsApp para acceder a la pantalla principal.
- Pulsa el ícono de los tres puntos ubicados en la esquina superior para terminar ingresando al menú de ajustes.
- Selecciona la sección de “Ajustes” y luego presiona la opción “Privacidad”.
- A continuación, busca el apartado “Avanzada” donde se concentran las opciones adicionales de privacidad y seguridad.
- Finalmente, culmina proceso de obstrucción de mensajes, activando la función “Bloquear mensajes de cuentas desconocidas”.
Con respecto a la información brindada, WhatsApp mismo te ayuda a identificar la recepción de sospechosos mensajes, aconsejándote así que le prestes atención a errores ortográficos o gramaticales, “solicitudes para que toques un enlace, actives nuevas funciones a través de un enlace o descargues una aplicación”, y también aquellos textos a partir de los cuales hacen referencia a la “lotería, el juego, un empleo, una inversión o un préstamo”.
LAS ALERTAS LANZADAS POR META PARA EVITAR QUE CAIGAS EN ESTAFA USANDO WHATSAPP
A nivel global, las personas se comunican mayormente mediante WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que siendo desarrollada por Meta ahora busca contrarrestar la ciberdelincuencia mediante el lanzamiento de alertas.
De acuerdo a la información compartida oficialmente, hoy los usuarios de dicha plataforma vienen recibiendo alertas luego de que intentan compartir su pantalla con un contacto desconocido durante videollamada solicitada.
“Sabemos que los estafadores pueden presionar a sus víctimas para compartir la pantalla y así engañarlas para que revelen información sensible como datos bancarios o códigos de verificación”, remarca Meta entorno a la protección de datos de las personas que hacen uso de WhatsApp, y deben estar vigilantes ante también cualquier tipo de mensaje dudoso recibido.
META TE BRINDA ESTOS CONSEJOS PARA EVITAR QUE CAIGAS EN ESTAFAS COMUNES
- Desconfía de mensajes o llamadas no solicitadas
- “Nunca compartas información personal o financiera en respuesta a llamados, correos o mensajes inesperados. Las empresas y agencias gubernamentales legítimas no te van a pedir esta información sin previo aviso”.
- Tómate un momento y consulta con alguien de confianza
- “Los estafadores suelen crear una sensación de urgencia o pánico. Si alguien te presiona para actuar rápido o guardar secreto, es una señal de alerta. Tómate un tiempo para hablar con alguien de confianza antes de responder”.
- Usa canales oficiales de atención al cliente
- “Si necesitas ayuda, llama siempre al número oficial de la empresa o busca su sitio web para obtener los datos de contacto. No hagas clic en enlaces de correos o mensajes de texto, y evita publicar quejas en foros públicos (los estafadores buscan estas oportunidades)”.