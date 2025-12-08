Hoy la importancia de usar correctamente dispositivos móviles trasciende fronteras, y es que la vida útil de todo equipo inteligente no solo va de la mano de una buena marca, sino también la práctica de acciones ciertamente recomendadas para prolongarla. Al respecto, resulta importante referirnos al uso de cargadores de batería que suministran energía eléctrica a teléfonos inteligentes como iPhone, el celular de alta gama fabricado por Apple, y cuyo sistema podría verse afectado si lo conectamos con cable asociado a Android.

ESTO SUCEDE REALMENTE CUANDO HACEMOS USO DE CARGADOR DE BATERÍA PARA ANDROID EN DISPOSITIVOS COMO IPHONE

Diariamente, las personas llevan a cabo la carga de sus respectivos dispositivos móviles, generando cierta duda el hecho de poder llevar a cabo dicha acción, conectando cable asociado a Android en los iPhone fabricados por parte de Apple.

En ese sentido, pasamos a contarte que si terminas empleando el mencionado accesorio en celulares de alta gama, el chip de tu teléfono inteligente podría sobrecalentarse, y hasta terminar causando una explosión.

De manera puntual los especialistas de Mac Center, hacen hincapié en la importancia de encontrar compatibilidad cuando se trata de cargar dispositivos como iPhone, y es que así sea de manera universal, el cable USB-C utilizado no siempre adaptan el voltaje correctamente, y a corto plazo, los fallos en la pantalla táctil sin duda implicaría inversión para arreglo.

LAS RAZONES POR LAS CUALES NO DEBERÍAS ENROLLAR EL CABLE DE UN CARGADOR DE CELULARES

A diario, surgen diversas preguntas entorno a la utilidad de un dispositivo móvil, y sobre todo su funcionalidad en cuanto a porcentaje alcanzado se refiere, pero pocos le prestan atención a aquel componente portátil requerido que tiende a parar enrollado, y reviste de importancia por mantenerlo operativo.

Con respecto a todo cargador de celular, especialistas coinciden en afirmar que enroscarlo como tal representa una mala práctica pese a haberse convertido en algo inconscientemente necesario para guardarlo en algún cajón, por ejemplo, ya que ello tiende a generar tensiones en los conductores internos compuestos por delgados hilos de cobre que conducen electricidad.

En concreto, si lo enrollas continuamente o de manera sostenida, los filamentos de dicho componente a largo plazo terminarían rotos o aflojados afectando así la carga por desgaste de aislamiento, así como reducción de capacidad a fin de completar porcentaje ideal.

EN ESTE PORCENTAJE DEBE ESTAR TU CELULAR PARA PROLONGAR VIDA ÚTIL DESCONECTÁNDOLO DE CARGADOR

La tecnología ha marcado un antes y un después para la humanidad tras la aparición de aparatos hoy imprescindibles con la finalidad de comunicarnos, siendo los teléfonos inteligentes aquellos que así como usamos debemos cuidar tratando de alargar su vida útil hasta mientras se encuentra en plena carga de batería.

Hoy los porcentajes en cuanto a celulares se refiere, determinan la durabilidad de un equipo 100% operativo, pero muchas veces buscamos precisamente alcanzar dicha proporción tras mantenerlo conectado con cargador portátil o inalámbrico durante horas.

Sin embargo, y considerando estudios realizados por la Universidad de Stanford e información especializada brindada por AccuBattery, todo dispositivo móvil iOS y Android no debería alcanzar esa cifra una vez cargado ya que perdería tanta resistencia como durabilidad de cara al manejo eficiente requerido, y todo ello a causa de los ciclos de desgaste.

Ante lo expuesto, resulta importante darte a conocer que 80% es el porcentaje recomendado que como máximo debe tener un celular cuando vayas a desconectarlo, extendiendo así su operatividad hasta en un 211% debido a un periodo de deterioro ascendente al 0.26 que si llegara a 100 completaría 1 serie entera ciertamente perjudicial si lo necesitas prendido el mayor tiempo posible.