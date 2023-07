La fuerte crisis económica que se vive en Venezuela desde hace varios años ha provocado que sus ciudadanos decidan buscar un mejor futuro fuera de su país. Debido a ello, más de un millón y medio de venezolanos llegaron al Perú.

Con esta fuerte migración a nuestro país generó que un gran número de estas personas adopten las costumbres y tradiciones que se tienen en el Perú.

Un claro ejemplo de ello se ha vuelto viral en las redes sociales y en esta nota te contaremos de qué se trata.

¿Por qué venezolano en Perú se ha vuelto viral?

Un ciudadano venezolano identificado como Claudioagm (@claudioagm1) ha compartido en su cuenta de TikTok diversos videos en los que expresa su amor al Perú, a pesar del poco tiempo que tiene en el país.

En algunos videos, el joven indicó su afición por la música vernacular como la interpretada por Yarita Lisset.

“Mi familia venezolana: Deja la vaina que tú no eres peruano... Yo peruano venezolano”, escribió en el video en el cual se luce cantando y bailando un tema de la popular artista peruana.

¿Cómo reaccionaron los cibernautas al video de venezolano?

El video del ciudadano ha tenido gran acogida en las redes sociales y ya ha sido reproducido por más de 950 mil cibernautas, donde ha conseguido cerca de 50.5 mil ‘me gusta’ y 2200 personas lo han guardado como su video favorito.

Asimismo, este clip ha tenido más 2 mil comentarios de un gran número de personas que destacan el amor que tiene esta persona por el Perú.

“Soy venezolana y me sé todas las canciones de Yarita Lisset y bastante huayno”, “Aquí una venezolana que ama al Perú”, “Ni yo que soy peruana me sé esa canción”, “Enamorada del Perú. Con orgullo llevo la doble nacionalidad venezolana-peruana”, “Soy peruano, pero me hace sentir una felicidad ver personas como tú que quieran a mi país”, “Desde hoy eres mi causita. Eres de los míos bro”, son algunos comentarios dejados en el video.