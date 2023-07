En la actualidad, las redes sociales forman parte de la vida de miles de personas y guardan relación con lo que demuestran, hacen o expresan. Teniendo esto en cuenta, ahora pequeñas situaciones cotidianas relacionadas a las redes pueden entrar dentro de lo que es el concepto de infidelidad.

Tal vez varias personas tengan un distinto concepto de lo que se califica como infidelidad. Algunos mencionan que ser infiel es simplemente tener relaciones físicas con una persona con la cual no se tiene un vínculo amoroso, sin conocimiento o consentimiento de la pareja; mientras que otras personas dicen que coquetear con una tercera persona ya califica como infidelidad.

Ahora bien, claramente existe un engaño emocional, el cual es más difícil de interpretar que el físico, por lo que muchas personas trazan una línea en su relación como anhelan, con el objetivo de que no salga lastimado alguna de las partes.

Todo este asunto ha sido objeto de debate en miles de usuarios de TikTok bajo el hashtag #microcheating, donde varios discuten sobre el tema y expresan qué son para cada uno de ellos las micro infidelidades, según recoge La Vanguardia.

“Enviar mensajes en secreto a alguien, flirtear, mantener contacto con un ex, tener una amistad secreta, poner ‘Me gusta’ a fotos de personas semidesnudas, mentir sobre el estado de tu relación, buscar relación emocional con un ex, buscar nuevas amistades que encuentras atractivas o hablarle a tu ex novio de los problemas de tu relación”, compartió la usuaria de TikTok, @tea.sol, mediante un video viral en el que explicó bajo su punto de vista qué son para ella las micro infidelidades.

Por otro lado, la usuaria @choosingtherapy también fue tendencia en las redes luego de su explicación sobre las micro infidelidades. “El secretismo, falta de atención, hablar con un ex o con alguien que pueda hacerle daño a su pareja, poner ‘Me gusta’ a fotos de modelos en Instagram, ponerse a la defensiva negando actos”, señaló.

Estos listados hicieron que otros usuarios sacaran sus propias conclusiones y expresaran mediante las redes que las micro infidelidades son un término recién inventado para cubrir lo que es en realidad una infidelidad. “O estás siendo infiel o eres leal, no hay término medio. Si no se lo contarías a tu pareja, entonces no lo hagas así de simple”, comentaron.

¿Qué situaciones fueron calificadas como micro infidelidades?

En TikTok, se compartieron algunas situaciones que actualmente son cotidianas en muchos usuarios de las redes sociales y que algunos no sabían que eran calificadas como micro infidelidades o no las consideraban así.

Mensajes secretos con alguien ajeno a la relación.

Galanteo o coqueteo.

Mantener contacto con el ex o personas que te gustaron.

Amistades secretas.

Agregar o darle ‘me gusta’ a fotos de personas semidesnudas.

Mentir sobre el estado de su relación en línea o en persona.

Buscando relaciones íntimas o emocionales con ex.

Actualmente existe mucha ambigüedad sobre el significado de las micro infidelidades y es difícil llegar a una conclusión concreta. Lo que todos coinciden es que se debe tener en cuenta en ambas partes los límites que se establecen para evitar cruzar la línea. Siempre será importante establecer límites claros y comunicarse.