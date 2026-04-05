El pago de la membresía anual suele ser uno de los cargos más cuestionados por los usuarios del sistema financiero, pero lo que muchos desconocen es que este desembolso no necesariamente es obligatorio. Aunque las entidades bancarias sustentan este cobro a través de programas de lealtad y beneficios exclusivos, existen mecanismos completamente legales que permiten evitarlo sin mayores complicaciones. Desde elegir productos más básicos hasta aplicar estrategias simples en el uso cotidiano de la tarjeta, las opciones para no asumir este gasto están al alcance de cualquier cliente informado. A continuación, te contamos todo lo que debes saber para dejar de pagar esta comisión y aprovechar mejor tu tarjeta de crédito.

¿QUÉ ES LA MEMBRESÍA DE UNA TARJETA DE CRÉDITO?

La denominada membresía anual no es otra cosa que una retribución por la administración de los privilegios que acompañan a ciertos plásticos. Los bancos aplican esta comisión para sostener la infraestructura de los programas de recompensas, tales como la acumulación de millas para viajes, sistemas de puntos o el retorno de dinero en efectivo (cashback). En esencia, es el costo por acceder a servicios complementarios que van más allá del simple financiamiento de una compra.

¿QUÉ ACCIÓN SIMPLE PERMITE QUEDAR EXENTO DE ESTA COMISIÓN?

La táctica más efectiva y sencilla consiste en garantizar que la tarjeta registre actividad en cada ciclo de facturación. Para no olvidar este proceso, resulta muy útil domiciliar el pago automático de servicios básicos, como telefonía o luz, ya que esto asegura un movimiento mensual constante.

Es importante precisar que, dependiendo de la categoría del plástico (desde una clásica hasta una de gama alta como Platinum, Signature o Infinite), la entidad podría exigir un gasto mínimo mensual más elevado. Por ello, es vital consultar proactivamente con el banco si basta con un consumo mínimo simbólico o si se requiere alcanzar una cifra específica para que la exoneración se haga efectiva al final del periodo.

¿POR QUÉ REALIZAR COMPRAS EN CUOTAS PODRÍA SER UN ERROR ESTRATÉGICO?

Existe la falsa creencia de que adquirir un producto en varias cuotas equivale a realizar consumos en meses distintos, pero financieramente esto se registra como una sola operación. Si un usuario realiza una compra financiada y luego deja de utilizar su tarjeta pensando que las cuotas mensuales lo protegen, terminará pagando la membresía.

Para el sistema financiero, solo el mes en que se efectuó la transacción original cuenta como actividad real. Los meses posteriores, en los que el cliente solo cancela la deuda pendiente de esa misma compra, se consideran periodos de inactividad de consumo, según explica la agencia Andina.

Foto: Indecopi.

¿QUÉ SUCEDE SI PREFIERO UNA TARJETA QUE NUNCA ME COBRE ESTE CARGO?

Para aquellos usuarios que no tienen interés en acumular millas ni requieren beneficios adicionales, existe una alternativa garantizada por ley. Por orden de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), todas las instituciones bancarias deben contar en su portafolio con una tarjeta que no incluya el costo de membresía bajo ninguna circunstancia. Cualquier cliente tiene el derecho de solicitar este producto financiero básico para evitar preocupaciones por consumos mínimos o fechas de uso.

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